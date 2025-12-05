Alertan de otro accidente en la TF-1 con menores implicados

Tres personas han resultado heridas este viernes en una colisión en la que se vieron involucrados varios vehículos en la TF-1, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo sobre las 11.10 horas en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura del punto kilométrico 37, dentro del municipio de Arico.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió en el lugar a los tres afectados, que fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Centro de Salud de San Isidro.
El personal sanitario valoró a dos menores de edad, uno de 5 años con cervicalgia leve, y otro de 11 años que tenía policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.
Asimismo, atendió a una mujer de 46 años que presentaba un traumatismo en un miembro superior de carácter leve.
En el siniestro intervinieron también personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife y la Guardia Civil, que reguló el tráfico y elaboró el atestado.