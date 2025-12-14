Detenida por vender telenovelas pirateadas en Milanuncios por 5 euros

La Policía Nacional ha detenido en Elche (Alicante) a una mujer de 52 años como presunta autora de un delito contra la propiedad intelectual por la venta de temporadas completas de telenovelas pirateadas a través de la plataforma de compraventa Milanuncios.
Según han informado fuentes policiales, la arrestada, de nacionalidad española y sin antecedentes, fue puesta posteriormente en libertad con cargos, quedando la causa en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Elche, que dirige las diligencias.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría ilicitana, se enmarca en una operación bautizada como ‘Pecadora’, que los investigadores consideran llamativa por el tipo de contenido ilegal comercializado, centrado exclusivamente en telenovelas.
Durante el registro del domicilio de la sospechosa, los agentes intervinieron alrededor de 1.300 DVD falsificados, además de siete discos duros y un ordenador de sobremesa, en los que se almacenaban colecciones completas de series de este género audiovisual.
El material se ofrecía tras el contacto previo con los compradores a través de anuncios publicados en Milanuncios. Una vez cerrada la venta, la mujer enviaba los capítulos grabados en formatos digitales como mp4 o mkv, utilizando soportes físicos que remitía por correo postal. El precio oscilaba entre 5 y 7 euros por temporada, a lo que se añadían los gastos de envío.
Las telenovelas
Entre las producciones distribuidas de forma ilegal figuraban títulos como Mientras haya vida, La encrucijada, Cuando me enamoro o Amor sin límites, además de numerosas series con decenas e incluso centenares de capítulos, entre ellas Corazón salvaje, Pasión, Teresa, Rubí, Fugitivas o Cautiva de amor.
Los hechos salieron a la luz tras una denuncia presentada en julio de 2025 por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), que alertó sobre la reproducción y distribución masiva de copias no autorizadas de obras protegidas por derechos de autor.
La detenida prestó declaración en dependencias policiales el pasado 2 de diciembre, quedando a la espera de lo que determine la autoridad judicial conforme avance la investigación.