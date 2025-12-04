El Foro por el Progreso de Tenerife aborda en su informe anual las necesidades de inversión y planificación

El Foro por el Progreso de Tenerife (FPT) presentó su Memoria de Actividad 2025, un documento que consolida el papel de la organización como uno de los principales espacios de interlocución entre el sector privado y las administraciones públicas en la isla. El acto contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, así como representantes empresariales, en un año marcado por debates clave sobre infraestructuras, movilidad y planificación territorial.
Entre los asuntos más destacados, se subraya el seguimiento de las obras de alta capacidad, especialmente los tramos pendientes de la TF-1 y el avance del cierre del Anillo Insular, considerados fundamentales para aliviar la congestión y mejorar la eficiencia del transporte. En materia aeroportuaria, el Foro ha mantenido reuniones con responsables de AENA y con el Gobierno canario para defender la necesidad de acelerar las inversiones previstas para adecuar las infraestructuras al volumen de tráfico de Tenerife y reforzar su competitividad turística y económica.
Asimismo, la organización promovió debates sobre la conectividad marítima con La Palma, La Gomera y El Hierro, y las soluciones al colapso del puerto de Los Cristianos. Entre las alternativas analizadas figuran la reactivación de una versión acotada del proyecto Fonsalía y el fortalecimiento del Puerto de Granadilla como enclave logístico-industrial.
El Foro reivindica su papel como generador de espacios de análisis y consenso. En 2025 organizó jornadas con técnicos, juristas y responsables públicos. La organización también intervino en el debate sobre la tasa turística, defendiendo un enfoque “riguroso” y evitando la demonización del sector.
De cara al próximo ejercicio, el Foro anuncia nuevos grupos de trabajo y la creación de cuadros de mando para el seguimiento de la agenda estratégica insular. Entre los retos que centrará en 2026 se encuentran la productividad, la política energética, el desarrollo del REF, la captación de financiación comunitaria y el impulso del papel de la Universidad de La Laguna en la transformación económica de Tenerife.