Condenan a un total de siete años y seis meses de prisión a un entrenador de baloncesto tinerfeño por agresión sexual a una menor

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un entrenador de baloncesto tinerfeño a un total de siete años y seis meses de prisión tras considerar probado que es el autor de un delito de agresión sexual y otro de contacto tecnológico con menores para fines de abuso sexual, informa el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Cabe destacar que la víctima es una jugadora de su entonces equipo capitalino de apenas 14 años de edad, en hechos acaecidos entre junio de 2021 y marzo de 2022.
La sentencia del entrenador de baloncesto
En concreto, por la agresión sexual se le imponen las penas de cinco años de prisión con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior en seis años al de la duración de la pena de prisión impuesta, además de la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de estudios o trabajo o cualquier otro lugar habitualmente frecuentado por ella, así como la prohibición de comunicar con ella por cualquier medio visual, oral, escrito, electrónico o de cualquier clase durante un período de tiempo superior en seis años al de la pena de prisión impuesta.
Respecto al delito de contacto tecnológico con menores con fines de abuso sexual, se le imponen dos años y seis meses de prisión, así como a todas las penas accesorias ya referidas respecto a la agresión sexual.
Además, también tendrá que indemnizar a la víctima con 10.000 euros, a pagar las costas (incluso de la acusación particular) y a una medida de libertad vigilada de siete años y medio que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.
Resta añadir que esta sentencia no es firme y que, según fuentes cercanas al ahora condenado, su defensa presentará recurso.