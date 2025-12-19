Esto es todo lo que se sabe sobre la investigación de la Guardia Civil a cinco personas por lo que facturaron en Tenerife Norte

La Guardia Civil investiga a cinco personas tras la intervención de 20 maletas facturadas en el aeropuerto de Tenerife Norte que contenían más de 70.000 medicamentos, según ha informado el cuerpo a través de una nota oficial.
La actuación ha sido llevada a cabo por agentes de la Sección Fiscal de la Guardia Civil del Aeropuerto Tenerife Norte, junto a funcionarios de la Aduana y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, durante las inspecciones realizadas a equipajes que se disponían a viajar en las bodegas de los aviones.
Quiénes son las personas investigadas
Los investigados son tres varones de 83, 21 y 27 años y dos mujeres de 85 y 55 años, todos ellos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de medicamentos, y de otro delito contra la Seguridad Social.
Dos de las personas investigadas tienen 85 y 83 años, según detalla la información facilitada por la Guardia Civil.
Cómo se detectaron las maletas
Los hechos fueron detectados durante las inspecciones de las maletas facturadas, que se realizan antes de su carga en las bodegas de los aviones. Los equipajes fueron examinados mediante escáneres de rayos X, lo que levantó sospechas en los vigilantes de seguridad.
Tras alertar a la Guardia Civil, se procedió a la apertura y registro de las maletas, en las que se localizaron grandes cantidades de medicamentos.
Más de 70.000 medicamentos intervenidos
En total, los agentes examinaron 20 maletas en diferentes inspecciones realizadas durante varios días recientes, en las que encontraron más de 70.000 medicamentos, propiedad en su conjunto de las cinco personas investigadas.
Todos los pasajeros se disponían a viajar de forma independiente y en diferentes vuelos, según la información oficial.
Los medicamentos han sido intervenidos, ya que carecían de la documentación correspondiente en relación con una supuesta expedición comercial y no contaban con la conformidad de la Agencia Española del Medicamento.
Advertencia de la Guardia Civil
La Guardia Civil recuerda que el uso responsable de los medicamentos, siguiendo los controles sanitarios correspondientes, así como su venta, transporte y distribución sin la trazabilidad y el control de las autoridades sanitarias, pueden derivar en problemas graves de salud.
Además, el incumplimiento de la normativa específica que regula esta materia puede conllevar sanciones administrativas o penales.