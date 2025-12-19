La Guardia Civil invetiga a cinco personas que facturaron 20 maletas en Tenerife Norte

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal del Aeropuerto Tenerife Norte, junto a Funcionarios de la Aduana y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido 70.000 medicamentos en 20 maletas facturadas en el aeropuerto de Tenerife Norte y han investigado a tres varones de 83, 21 y 27 años de edad, así como a dos mujeres de 85 y 55 años, como presuntos/as autores/as todos ellos/as de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de medicamentos y otro delito contra la seguridad social.
Los hechos delictivos fueron detectados durante las inspecciones que se realizan con las maletas facturadas que se disponen a viajar en las bodegas de los aviones, lugar donde fueron examinadas con escáner de rayos X, levantando sospechas en los vigilantes de seguridad, quienes alertaron a la Guardia Civil para su posterior apertura y registro.
Las maletas, con 70.000 medicamentos
Los agentes examinaron 20 maletas en diferentes inspecciones de varios días recientes, en los que encontraron más de 70.000 medicamentos propiedad en su conjunto de los cinco investigados, siendo todos ellos pasajeros que se disponían a viajar de forma independiente y en diferentes vuelos. Todos los medicamentos han sido intervenidos, ya que carecían de la documentación correspondiente en relación con una supuesta expedición comercial, así como tampoco disponían de la conformidad de la Agencia Española del Medicamento.
La Guardia Civil recuerda que el uso responsable de los medicamentos siguiendo los controles sanitarios correspondientes, así como su venta, transporte y distribución sin una trazabilidad y control de las autoridades sanitarias, pueden derivar en problemas graves de salud, así como el incumplimiento de la normativa específica que regula esta materia y que podría conllevar sanciones administrativas o penales.