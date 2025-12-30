La ruta canaria sigue siendo las más mortífera: 1.906 víctimas en 2025

Como era previsible dado el notable descenso respecto al año pasado del volumen de personas que se juegan la vida en busca de un futuro que se les niega en sus países adentrándose en el océano sobre frágiles pateras y cayucos desde África hacia Canarias, el balance anual de la ONG Caminando Fronteras presentado ayer en relación a 2025 sigue demostrando por que la Ruta Atlántica está considerada como una de las más peligrosas de todo el planeta. Así, entre muertos y desaparecidos se han perdido un total de 1.906 vidas según las estimaciones y datos recopilados por dicha ONG, a la que avala tanto su trayectoria como el hecho de trabajar desde el continente africano.
La terrible cifra vuelve a situar a esta ruta de migración marítima irregular que tiene como destino las Islas por delante de la Ruta Mediterránea (también llamada Argelina) que se dirige a la España peninsular y Baleares, pese a que, por primera vez desde agosto de 2019, parece invertirse la dinámica entre ambas.
En total, Caminando Fronteras cifra en 3.090 personas las que murieron en 2025 cuando trataban de alcanzar las costas españolas en pateras o cayucos, frente a las más de 10.000 fallecidas por la misma causa del año anterior. No en balde y según los datos del Ministerio del Interior hasta el pasado día 15, las llegadas irregulares de personas migrantes a España por mar bajaron un 40,4% respecto a 2024, con una caída aún más acusada en el caso de Canarias, donde fue del 59,9%.
De esos 3.090 fallecidos, 192 eran mujeres y 437 menores de edad. En total, se han detectado 303 tragedias, de las cuales 121 se dieron entre Argelia y Baleares, en especial hacia Ibiza y Formentera, la ruta que más tránsito de embarcaciones ha tenido este año, superando a la atlántica. Sin embargo, el gran volumen de los cayucos que transitan hacia Canarias hace que esa ruta sea la mayor en número de personas y, por tanto, la más letal, con 1.906 víctimas por 1.037 de la mediterránea.
En este caso, a pesar del notable descenso en la cifra de llegadas y de fallecidos, Caminando Fronteras ha advertido la apertura de una nueva ruta desde Guinea Conakry, más lejana y peligrosa si cabe y en la que viajan mujeres y menores de edad. Es más, en el análisis de los datos se comprueba que, si bien las tragedias acaecidas en los primeros meses de 2025 eran en gran medida protagonizadas por embarcaciones que zarparon desde Mauritania, en esta época del año obedecen a cayucos que partieron desde países situados más al sur como Senegal, Gambia y Guinea Conacry.
En el Estrecho también se ha constatado un aumento de las tentativas de llegada a nado y de las tragedias, con 139 víctimas, de las cuales el 24% son niños, niñas y adolescentes.
Según Helena Maleno, coordinadora de esta investigación, el descenso del número de fallecidos no es consecuencia de una mayor protección del derecho a la vida, sino un decrecimiento estadístico porque las barcas que se hunden en la ruta argelina tienen un menor tamaño que los cayucos que viajan hacia Canarias.
Resta añadir que a primera hora de la mañana ayer se rescató en buen estado a los 33 ocupantes (26 varones, tres mujeres y cuatro menores) de un cayuco que navegaba cerca de la costa tinerfeña, tocando tierra finalmente en el puerto de Los Cristianos, según la información facilitada por fuentes de Salvamento Marítimo.