Estas son las medidas cautelares impuestas al conductor detenido por la muerte de Adrián en Tenerife

La persona detenida por su presunta implicación en la muerte de un motorista en Tenerife pasó este domingo a disposición judicial y quedó en libertad con medidas cautelares, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La comparecencia tuvo lugar en la Plaza 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granadilla de Abona, donde la jueza acordó investigar al detenido por un delito de homicidio por imprudencia, en concurso con un delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Tras la puesta en libertad, el investigado deberá comparecer en el juzgado cada 15 días, tiene prohibido salir del territorio nacional y se le ha retirado el permiso de conducir de forma cautelar.
Durante su comparecencia judicial, la persona investigada se acogió a su derecho a no declarar.
El caso se enmarca en una investigación abierta por un accidente mortal de tráfico ocurrido en Tenerife, en el que perdió la vida un motorista.
Los hechos están siendo instruidos para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La causa sigue ahora su curso judicial bajo la dirección del juzgado de instrucción de Granadilla de Abona, mientras se continúan practicando diligencias en el marco de la investigación.