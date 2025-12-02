Ruta de belenes en La Orotava: abren las puertas a la tradición con visitas guiadas gratuitas

La Villa de La Orotava vuelve a convertirse en referente navideño en Canarias con la puesta en marcha de la XVIII Ruta de Belenes, un recorrido emblemático que reúne veintiocho representaciones del Nacimiento realizadas por belenistas, colectivos, entidades y familias del municipio. La iniciativa, organizada por la Asociación Belenista Taoro en colaboración con del consistorio villero, se consolida como un reclamo turístico y uno de los eventos culturales más atractivos de la isla en estas fechas.
En esta edición, la ruta, bajo el lema ‘Abriendo puertas a la tradición’, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de creaciones que combinan arte, tradición, historia y creatividad, desde los belenes hebreos más detallados, hasta representaciones canarias, barrocas, conventuales y propuestas innovadoras como los belenes de playmobil o realizados con materiales reciclados. La diversidad de estilos convierte esta ruta en una experiencia interesante para todos los públicos.
La ruta, además de poder realizarse por libre, incluye un programa especial de visitas guiadas y actividades como la denominada “Beleneando por La Orotava”, dirigido a centros escolares, esperando contar con la visita de más de 1.500. Por otro lado, está “El camino que lleva a Belén”, visitas guiadas para grupos, familias, asociaciones vecinales y turistas, disponibles en español, inglés y alemán, así como “En guagua hacia Belén”, para conocer los belenes más alejados del casco, que este año incorpora una nueva parada.
Se ha editado un folleto, 6.000 ejemplares, con toda la información y detalle de la ruta: con los autores de cada belén, ubicación, días a visitar y horarios, mapa con las ubicaciones y datos de interés de la propia asociación. También se puede descargar online en la web laorotava.es. Los pesebres se distribuyen por el casco histórico, diferentes barrios, espacios culturales o parroquias.
Tradición viva
El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, destaca que esta ruta “es mucho más que una exposición: representa nuestra historia, nuestra cultura y el espíritu artístico y belenista que caracteriza a la Villa”. Los distintos belenes, realizados cada año de manera altruista por diferentes vecinos y colectivos, destacan por su diversidad y riqueza cultural; son “auténticas obras de arte”. Es un trabajo de incalculable valor, por lo que es de agradecer el inmenso trabajo que realizan durante tantas horas de su tiempo libre, y que participen en esta ruta para que lo puedan disfrutar los ciudadanos y visitantes, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos de la Navidad en Tenerife. También felicita a la Asociación Belenista Taoro por su ejemplar labor en pro de la recuperación de esta tradición y realizar a lo largo del año actividades que fomentan el aprendizaje e interés por el belenismo.
Por su parte, el presidente de la Asociación Belenista Taoro, Esteban García Morales, subraya el “esfuerzo, cariño y dedicación” de los más de 80 miembros de la entidad para mantener viva esta tradición que cada año atrae a más de 30.000 visitantes al municipio.
Se mantiene la iniciativa “Tu visita tiene premio”, mediante la cual quienes visiten al menos cuatro de los belenes seleccionados podrán participar en el sorteo de varios premios, entre ellos almuerzos en restaurantes del municipio y 100 euros en efectivo. El sorteo se celebrará el 12 de enero de 2026.
La Asociación Belenista Taoro y el Ayuntamiento invitan a toda la ciudadanía y a los visitantes a recorrer la Villa y disfrutar de un patrimonio único que combina arte, devoción y creatividad. La Orotava se convierte, un año más, en un gran belén abierto al mundo y es un municipio ideal para disfrutar de la Navidad, realizar compras, pasear por sus calles, degustar de la rica gastronomía local, admirar el patrimonio histórico-artístico, y de la gran oferta lúdico-cultural que se ofrece en estas fechas navideñas. Con esta amplia oferta cultural y tradicional, La Orotava reafirma su posición como uno de los municipios más navideños del archipiélago.