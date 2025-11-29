Ya es Navidad en La Orotava: inaugura uno de los belenes más grandes con 5.000 piezas a tamaño real

La Orotava ya está sumergida en la Navidad. Las calles y plazas del centro urbano brillan con total esplendor con la iluminación y ornamentación navideña. En la tarde-noche de este viernes 27 de noviembre tuvo lugar el acto del encendido e inauguración del portal de belén de la plaza del ayuntamiento, a lo que se sumó el evento gastronómico ‘De tapas con Castañas’, por lo que el casco histórico se abarrotó de público.
En la plaza del ayuntamiento se desarrolló un magnífico espectáculo bajo el título “¡A toda máquina! Rumbo a la Navidad. Tras esta puesta en escena, el alcalde Francisco Linares pulsó el botón con el que se encendió la espectacular iluminación ornamental del centro de La Orotava. Más de 5.000 metros de rosario, 7.000 metros de guirnaldas, 800 metros de cortina, unos 200 motivos y arquerías alegóricos a la navidad, y dos grandes photocalls en la plaza de la Constitución. Toda la iluminación, que se apagará cada día a las doce de la noche, es de bajo consumo. La calle de la Carrera Escultor Estévez invita al paseo en la misma, en el tramo entre el Puente y la casa consistorial, por la arquería y la cortina lumínica que da mayor ambiente a la zona.
La temática en el conjunto histórico se centra en estrellas, regalos, ángeles, pinos de navidad, estrellas, copos, bolas, guirnaldas, trineos, renos, regalos… En los barrios y el centro urbano se han incrementado los elementos lumínicos relacionados con la navidad.
También quedó inaugurado el belén de la plaza del Ayuntamiento, que a su vez se encuentra dentro de la Ruta de Belenes del municipio, una de las más importante de Canarias. Este portal, con más de 5.000 piezas y figuras a tamaño natural, representa al antiguo mercado hebreo aunque incluye también elementos y oficios propios de la tierra canaria. Se puede visitar hasta el 6 de enero, las 24 horas.
La fiesta se trasladó al gran evento gastronómico, ubicado en la zona del Puente, ‘De tapas con castañas’, donde restaurantes y bodegas de la comarca ofrecieron tapas elaboradas con este producto de la tierra. También se contó con un puesto de tueste de castañas y un taller de elaboración de cacharros, mientras que la ambientación musical estuvo a cargo del grupo Bentahod.
Las calles y plazas de la Villa se adornan también en estos días con más de 5.000 flores de pascua para embellecer aún más si cabe La Orotava.
La decoración navideña de las calles y plazas, a la que se suma la ornamentación de escaparates y fachadas de los comercios, contribuye a ambientar y hacer más atractivo este municipio, invitando a pasear por sus calles, hacer las compras, y también disfrutar de la gastronomía, el patrimonio… La Orotava es mágica en Navidad.