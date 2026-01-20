Al menos 40 muertos y 122 heridos en la catástrofe ferroviaria de Adamuz

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz registrado en la tarde del pasado domingo subió ayer a 40 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños. Al cierre de esta edición seguían 41 personas ingresadas -37 adultos y cuatro niños-.
En concreto, según los datos de la Junta de Andalucía, de los 37 adultos ingresados, un total de 12 están en UCI, con cinco en el Hospital Reina Sofía de Córdoba; tres en el Quirónsalud Córdoba; dos en Cruz Roja, y otros dos en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.
Además, 25 están en planta, con ocho en el Hospital Reina Sofía de Córdoba; dos en el de Cruz Roja; seis en Quirónsalud de Córdoba; seis en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba; dos en el Alto Guadalquivir, y uno trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva desde el Reina Sofía de Córdoba.
Respecto a los niños ingresados, son cuatro y todos están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, con uno en UCI y tres en planta.
Según la información adelantada anoche por TVE, felizmente no corre peligro la vida de ninguno de los ingresados en la UCI.
La Junta habilitó un punto de información a familiares de los afectados en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba y hasta dicho lugar se fletó un autobús para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz, y en él se encuentran efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Giped).
La Junta mantiene también los Puntos de Atención a Familiares en la Estación de Huelva y se suma otro en la Estación María Zambrano de Málaga, con personal de Protección Civil, Cruz Roja, psicólogos y trabajadores sociales. También se mantiene punto de información en la Estación de Atocha en Madrid. Se facilitó un teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953001149. Las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información deben llamar al 061.
Las manifestaciones de consternación y pesadumbre por lo acaecido ha presidido la inmensa mayoría de los mensajes enviados desde las principales instituciones y organismos del país, entre ellos el Gobierno de Canarias, que desde el primer momento se ofreció a colaborar en todo lo que la Junta considere oportuno. También desde allende fronteras llegaron condolencias por la tragedia, que ha sido noticia en medio mundo.
Se han decretado tres días de luto oficial.