La UE emite una alerta alimentaria grave por la presencia de altos niveles de insecticida en nectarinas

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea ha activado una alerta grave sanitaria tras detectar niveles elevados de un insecticida en una fruta de origen español que había sido distribuida a otros países comunitarios.
La notificación fue enviada por las autoridades sanitarias de Italia, que localizaron la presencia de acetamiprid, un insecticida de uso habitual en agricultura, en nectarinas procedentes de España. Los análisis revelaron concentraciones superiores a los límites legales permitidos, lo que ha motivado la retirada inmediata del producto del mercado europeo.
Compuesto en las nectarinas
El acetamiprid es un compuesto utilizado para combatir plagas en cultivos agrícolas, especialmente en frutas y hortalizas. Sin embargo, cuando se superan los niveles de seguridad establecidos, puede generar riesgos para la salud, sobre todo en consumidores vulnerables como niños o personas con patologías previas.
Tras la detección, la Unión Europea ha ordenado la inmovilización del lote afectado, que ya no se encuentra disponible para la venta. Las autoridades continúan vigilando la cadena de distribución para garantizar que ningún producto contaminado permanezca en circulación.