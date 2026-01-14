Canarias pasa frío: la Aemet avisa de lluvias y bajada de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 14 de enero de 2026, intervalos nubosos en buena parte del Archipiélago, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales.
En Tenerife, la previsión indica cielo nuboso en el norte con lluvias débiles y, en zonas de interior del suroeste, nubosidad durante las horas centrales del día, con alguna precipitación ocasional. En el resto de la Isla predominarán los intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, con valores que oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 13 de mínima, esta última registrada en El Hierro. El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y el extremo oeste. En las cumbres centrales de Tenerife será de componente norte fuerte, con rachas muy fuertes, amainando al final del día.
En la provincia de Las Palmas, la previsión apunta a intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte de Gran Canaria, donde son probables lluvias débiles y ocasionales. En Lanzarote y Fuerteventura también se esperan intervalos nubosos. Las temperaturas presentarán pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las mínimas en costas y descenso de las máximas en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se situarán entre los 17 grados de mínima y los 21 de máxima. El viento soplará del noreste con intervalos de fuerte en vertientes del sureste y noroeste, así como en cumbres expuestas, con brisas en el suroeste.
En cuanto a las condiciones marítimas, se espera viento de componente oeste o noroeste fuerza 2 a 4, arreciando por la tarde a norte 5, localmente 6 en costas este y oeste, rolando por la noche a norte o noreste. Habrá marejadilla aumentando a fuerte marejada durante la tarde. El mar de fondo del noroeste será de 1 a 2 metros, aumentando por la noche a 2 o 3 metros. En la costa sur y, a partir de la madrugada, en la costa suroeste, el viento será variable de 2 a 4, con marejadilla o marejada. Se prevén aguaceros y condiciones temporalmente regulares durante la tarde.
Previsión por Islas
Tenerife
Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en el este y baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías del norte y del oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, con brisas en el oeste. En cumbres centrales, componente norte fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.
Santa Cruz de Tenerife: 16ºC de mínima y 20ºC de máxima.
La Palma
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y el este, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en medianías. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y en cumbres expuestas. Brisas en el oeste.
Santa Cruz de La Palma: 16ºC de mínima y 19ºC de máxima.
La Gomera
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, y cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.
San Sebastián de La Gomera: 16ºC de mínima y 21ºC de máxima.
El Hierro
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en el este. Viento del noreste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, con brisas en el suroeste.
Valverde: 12ºC de mínima y 15ºC de máxima.
Gran Canaria
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en costas y descenso de las máximas en zonas de interior. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y en cumbres expuestas. Brisas en el suroeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 17ºC de mínima y 21ºC de máxima.
Fuerteventura
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte con intervalos de fuerte.
Puerto del Rosario: 14ºC de mínima y 20ºC de máxima.
Lanzarote
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte con intervalos de fuerte.
Arrecife: 15ºC de mínima y 20ºC de máxima.