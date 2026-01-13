El Gobierno declara otra prealerta en Canarias: estas son las zonas afectadas

El Gobierno de Canarias ha declarado este martes, 13 de enero de 2026, la situación de prealerta por fenómenos costeros, que ha entrado en vigor a las 18.00 horas y que se suma a la decretada ayer lunes por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura.
La decisión del Ejecutivo regional se ha tomado teniendo en cuenta la previsión del tiempo en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Prealerta por fenómenos costeros en Canarias
La prealerta por fenómenos costeros incluye al litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como las costas ubicadas en el norte de Tenerife y Gran Canaria.
En el capítulo de observaciones, la Dirección General de Emergencias alude a la previsión meteorológica del martes, cuando se esperan olas de entre 3 y 4 metros, viento fuerte en zonas expuestas, marejada y mar de fondo del noroeste.
Recomendaciones del Gobierno de Canarias
El mal estado del mar en Canarias no es un asunto que deba pasarse por alto teniendo en cuenta las últimas tragedias que han tenido lugar recientemente en las Islas, como las acaecidas el pasado mes de noviembre en el muelle de Puerto de la Cruz, elCharco del Viento, en La Guancha, o en la piscina natural de Isla Cangrejo, en Los Gigantes (Santiago del Teide).
Para evitar sucesos similares, la Dirección General de Emergencias insta a la ciudadanía a seguir los siguientes consejos de autoprotección:
Cómo prevenir
- Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar
- No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
- Evite la pesca en zonas de riesgo
- No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
- Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
- Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
- Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente
- Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro
- Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten
- Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
- Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2
- Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 0-12.
La previsión del tiempo en Canarias para el miércoles, 14 de enero de 2026
Tras una jornada marcada por el paso de la cola de un frente que ha dejado lluvias en las Islas, la Aemet prevé que el miércoles siga lloviendo de forma débil, ocasional y dispersa.
Las temperaturas presentan pocos cambios, con máximas de entre 20 y 21ºC y mínimas de entre 16 y 17ºC.
Respecto al viento, la Aemet precisa que soplará del noreste con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, siendo de componente norte en las islas más orientales.
También será intenso en cumbres centrales de Tenerife, con rachas fuertes y muy fuertes, si bien amainará al final del día.