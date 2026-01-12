Todo sobre el frente atlántico que afectará a Canarias: prealerta, avisos de la Aemet y horas de mayor incidencia

La llegada de la cola de un frente atlántico afectará a Canarias en las próximas horas, dejando precipitaciones abundantes y posibles tormentas en varias islas.
El Gobierno regional ha decretado este lunes la situación de prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura, que entrará en vigor a partir de las 10.00 horas de mañana martes, 13 de enero de 2026.
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones en las mencionadas islas, indicando que las lluvias podrían ser fuertes e ir acompañadas de tormentas.
¿Qué dice la última previsión de la Aemet en Canarias?
La previsión de la Aemet para mañana en Canarias apunta que las precipitaciones serán “de débiles a moderadas” en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cayendo de forma más abundante en el norte.
Asimismo, el pronóstico de la Agencia señala que las lluvias más intensas tendrán lugar entre las 10.00 y las 17.00 horas, la misma franja horaria de los avisos amarillos que ha activado para la jornada del martes.
Las temperaturas máximas no superarán los 21-22ºC mientras que se esperan mínimas de 15-16ºC.
¿Y el viento?
Habrá que prestarle atención al viento cuando llegue la tarde en Canarias, pues será cuando aumente en intensidad con intervalos fuertes en cumbres y las vertientes situadas al oeste y este de las islas con mayor relieve, “con alguna racha ocasional muy fuerte”, precisa la Aemet.
¿Debo tomar alguna recomendación?
Como es habitual en situaciones de prealerta, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias insta a la población a seguir una serie de recomendaciones, que se indican a continuación:
- Antes del invierno, revisar el estado de azoteas, desagües y canalizaciones; si se vive cerca de barrancos, informar al ayuntamiento si existen acumulaciones de desechos.
- Atender a las instrucciones que se difundan por los medios de comunicación.
- No acampar en lugares inundables, como cauces de barrancos.
- Siempre que sea posible, permanecer en la vivienda, salvo que esté ubicada en zonas de riesgo.
- Evitar circular en coche durante lluvias fuertes; si es imprescindible, extremar precauciones, moderar la velocidad y vigilar frenos. Si el vehículo empieza a llenarse de agua, abandonarlo.
- Priorizar carreteras principales y autopistas, evitando pistas forestales y vías secundarias; utilizar marchas cortas.
- No cruzar zonas inundadas con corriente; si es imprescindible, atarse una cuerda a la cintura sujeta a un objeto fijo.
- No cruzar puentes cuando el agua rebase por encima.
- En el domicilio, evitar que sustancias tóxicas o inflamables entren en contacto con el agua y no acceder a garajes o sótanos.
- No utilizar ascensores, desconectar la corriente eléctrica y, si es necesario, abandonar la vivienda hacia zonas elevadas o las indicadas por las autoridades.
- Si el agua aísla la parte superior de la vivienda, no salir a nado; esperar ayuda.
- Tras la emergencia, no regresar hasta que los técnicos indiquen que es seguro.
- Al acceder de nuevo, no encender fósforos ni dispositivos que produzcan chispas, incluido el interruptor de la luz.
- Beber solo agua embotellada.
- Llamar al 1-1-2 exclusivamente en caso de emergencia; para información, utilizar el 012.