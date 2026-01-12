El Gobierno de Canarias declara la prealerta ante la llegada de un frente con “lluvias abundantes”

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura a partir de las 10:00 horas de mañana, martes 13 de enero.
La medida se adopta en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y conforme al Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Según las previsiones de la Aemet, un frente frío cruzará el Archipiélago este martes y dejará precipitaciones en Canarias, más abundantes en Lanzarote y Fuerteventura, con lluvias débiles a moderadas en las vertientes norte y chubascos localmente fuertes que podrán alcanzar o superar los 5 milímetros en una hora.
No se descartan tormentas en el entorno de ambas islas.
El miércoles continuarán las lluvias, sobre todo en el norte de las islas, sin descartarlas en otros puntos, mientras que en días posteriores la probabilidad de precipitaciones quedará más restringida al norte de las islas de mayor relieve y será más débil, con cielos poco nubosos en el sur del Archipiélago.
En términos generales, las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas de 15 a 17 grados y máximas de 20 a 22 en zonas costeras.
Importantes recomendaciones para Canarias
Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias insta a la población a seguir una serie de consejos de autoprotección:
- Antes del invierno, revisar el estado de azoteas, desagües y canalizaciones; si se vive cerca de barrancos, informar al ayuntamiento si existen acumulaciones de desechos.
- Atender a las instrucciones que se difundan por los medios de comunicación.
- No acampar en lugares inundables, como cauces de barrancos.
- Siempre que sea posible, permanecer en la vivienda, salvo que esté ubicada en zonas de riesgo.
- Evitar circular en coche durante lluvias fuertes; si es imprescindible, extremar precauciones, moderar la velocidad y vigilar frenos. Si el vehículo empieza a llenarse de agua, abandonarlo.
- Priorizar carreteras principales y autopistas, evitando pistas forestales y vías secundarias; utilizar marchas cortas.
- No cruzar zonas inundadas con corriente; si es imprescindible, atarse una cuerda a la cintura sujeta a un objeto fijo.
- No cruzar puentes cuando el agua rebase por encima.
- En el domicilio, evitar que sustancias tóxicas o inflamables entren en contacto con el agua y no acceder a garajes o sótanos.
- No utilizar ascensores, desconectar la corriente eléctrica y, si es necesario, abandonar la vivienda hacia zonas elevadas o las indicadas por las autoridades.
- Si el agua aísla la parte superior de la vivienda, no salir a nado; esperar ayuda.
- Tras la emergencia, no regresar hasta que los técnicos indiquen que es seguro.
- Al acceder de nuevo, no encender fósforos ni dispositivos que produzcan chispas, incluido el interruptor de la luz.
- Beber solo agua embotellada.
- Llamar al 1-1-2 exclusivamente en caso de emergencia; para información, utilizar el 012.