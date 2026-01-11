El nuevo frente atlántico dejará lluvias y viento fuerte en Canarias: la previsión de la Aemet

Canarias notará el martes la llegada de un frente atlántico con un aumento progresivo de la nubosidad, lluvias en varias zonas del Archipiélago y un refuerzo del viento, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El día comenzará con cielos poco nubosos o despejados, pero a lo largo de la jornada la nubosidad irá en aumento de oeste a este en el conjunto de las Islas. A últimas horas, la situación tenderá a quedar en intervalos nubosos.
La Aemet prevé lluvias en el norte y chubascos en las Islas orientales
La Aemet señala que serán probables las lluvias moderadas en las vertientes norte de las Islas montañosas, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se esperan chubascos, sin descartar que alguna precipitación pueda ser localmente fuerte en Lanzarote.
En el resto del Archipiélago, las precipitaciones serán menos probables y de carácter local, ligadas al paso de la nubosidad asociada al frente.
Temperaturas: ligero descenso en el este y en cumbres de Tenerife
Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, aunque este descenso podrá ser moderado en las Islas más orientales y en las cumbres centrales de Tenerife.
Las mínimas no experimentarán variaciones significativas, salvo un ligero ascenso en La Palma.
Viento de componente oeste con rachas fuertes
El viento será otro de los protagonistas del episodio. Soplará flojo a moderado de componente oeste, girando a norte a lo largo de la mañana y arreciando a moderado. En las cumbres y vertientes oeste y este de las Islas montañosas se esperan intervalos de fuerte, con probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.
Fenómenos significativos
La Aemet destaca como principal fenómeno asociado al paso del frente la probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste de las Islas montañosas, un factor a tener en cuenta en zonas expuestas al viento.