Los expertos anuncian la llegada de un tren de frentes atlánticos: así afectarán a Canarias

Canarias encara la semana del 12 al 18 de enero de 2026 con la mirada puesta en un tren de frentes que podría afectar al Archipiélago.
Según la previsión publicada este domingo, 11 de enero, por Meteored, tras los últimos episodios de tiempo invernal, el escenario previsto pasa a estar dominado por esta nueva situación adversa.
En su previsión, Meteored explica entraremos en una situación marcada por vientos de origen atlántico y sistemas frontales que pueden traer precipitaciones en los próximos días.
Lluvias frontales en Canarias a partir del martes
El pronóstico del portal especializado en meteorología apunta a que Canarias también se verá afectada por las lluvias frontales de este tren de frentes atlánticos. En concreto, el meteorólogo Francisco Martín León señala que, para el martes 13, el frente frío asociado al sistema frontal que entraría por la Península alcanzaría igualmente al Archipiélago, con precipitaciones vinculadas a su paso.
A partir de ahí, el escenario general descrito por Meteored para la semana se apoya en la continuidad del patrón atlántico, con la llegada de nuevos frentes en la segunda parte de la semana, dentro de una dinámica que alternaría fases de inestabilidad con otras más tranquilas.
Temperaturas por debajo de lo normal en Canarias
Uno de los matices que Meteored destaca para Canarias respecto al resto del país es la evolución térmica.
Mientras que en buena parte de la Península y en Baleares las temperaturas se situarían por encima del promedio normal para estas fechas, en Canarias se espera lo contrario: valores por debajo de lo habitual durante esa misma semana.