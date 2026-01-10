La Aemet da una buena noticia en su última previsión del tiempo en Canarias para este domingo

La jornada de este domingo, 11 de enero de 2026, estará marcada en Canarias por la estabilidad meteorológica y la ausencia de fenómenos significativos. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan avisos ni situaciones adversas, en un día dominado por los intervalos nubosos en zonas concretas y cielos más despejados en buena parte del Archipiélago.
En Lanzarote y Fuerteventura, el tiempo se presentará poco nuboso o despejado, lo que favorecerá una jornada tranquila, con predominio del sol durante gran parte del día.
La Aemet prevé más nubes en las zonas del norte
La nubosidad se concentrará principalmente en el norte de las Islas montañosas, donde se esperan cielos más cubiertos. No obstante, la previsión indica que durante las horas centrales del día se abrirán amplios claros, permitiendo momentos de mayor luminosidad, indica la Aemet.
En el resto de zonas del Archipiélago, el cielo estará en general poco nuboso, manteniendo una tónica estable en comparación con días anteriores.
Temperaturas estables y ligero ascenso
Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las mínimas apenas variarán. En las capitales de provincia, los valores previstos por la Aemet son:
- Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 16 grados y máxima de 21 grados.
- Santa Cruz de Tenerife: mínima de 16 grados y máxima de 22 grados.
Se trata de registros propios de la época invernal en Canarias, con un ambiente suave, especialmente durante las horas diurnas.
Viento del nordeste moderado
El viento soplará de componente nordeste con intensidad moderada, una situación habitual en estas fechas que contribuirá a refrescar el ambiente, sobre todo en zonas expuestas y de costa.