La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 18 de noviembre, una jornada marcada por el predominio del sol en Canarias, con temperaturas que alcanzarán los 27 grados en Tenerife. Sin embargo, el aumento de la nubosidad durante la tarde y las últimas horas del día podría dejar algunas precipitaciones débiles y aisladas en puntos del Archipiélago.
Según la previsión meteorológica, los cielos estarán poco nubosos o despejados en buena parte de las Islas, aunque se esperan intervalos nubosos en las vertientes norte durante las primeras horas de la mañana y nuevamente al final de la jornada.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en la provincia occidental, mientras que en las Islas orientales podrían registrarse ligeros ascensos, especialmente en medianías y cumbres.
La Aemet no descarta lluvias débiles en Canarias
En Tenerife, predominarán los cielos despejados durante gran parte del miércoles, aunque aparecerán algunas nubes en el norte a primeras horas. Por la tarde, la nubosidad también podrá desarrollarse en zonas de interior y de la vertiente oeste, donde no se descarta alguna precipitación aislada.
En La Palma, las nubes ganarán presencia a medida que avance el día, especialmente en el nordeste, donde podrían producirse lluvias débiles durante las últimas horas.
Por su parte, La Gomera y El Hierro mantendrán un ambiente mayoritariamente despejado, con algunos intervalos nubosos en las zonas del norte, principalmente al comienzo y al final de la jornada.
En el conjunto de las Islas occidentales, el viento soplará del nordeste con intensidad floja a moderada, aunque podrá ganar fuerza en las costas del sudeste y en los extremos noroeste.
Sol en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
La previsión de la Aemet para Gran Canaria apunta a cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras horas de la mañana y, especialmente, al final del día.
Durante la tarde también podrán formarse nubes en zonas de interior, aunque el pronóstico no contempla precipitaciones significativas.
En Lanzarote y Fuerteventura, el sol será igualmente protagonista, con algunos intervalos nubosos en las zonas del este y norte durante las primeras y últimas horas del miércoles.
El viento soplará flojo a moderado del nordeste en las Islas orientales, con mayor intensidad en las costas del sudeste y noroeste.
Temperaturas de hasta 27 grados en Canarias
Las temperaturas permanecerán estables o experimentarán ligeros ascensos durante este miércoles.
En Tenerife, los termómetros podrán alcanzar los 27 grados, mientras que El Hierro registrará algunas de las temperaturas mínimas más bajas, con valores de hasta 15 grados.
En la provincia de Las Palmas, las máximas se mantendrán sin grandes variaciones o subirán ligeramente. Las mínimas aumentarán de forma moderada en determinadas medianías y cumbres.
En Las Palmas de Gran Canaria, la Aemet prevé temperaturas comprendidas entre los 21 grados de mínima y los 26 de máxima.
De esta forma, el miércoles estará caracterizado por el predominio del tiempo estable, aunque la evolución de la nubosidad durante la tarde y la noche dejará abierta la posibilidad de algunas lluvias débiles en las Islas occidentales.