Así es Ye, el pueblo de Canarias con el nombre más corto que esconde un paisaje único

El turismo convencional suele colonizar las playas y los grandes núcleos hoteleros del archipiélago, pero los verdaderos tesoros de las islas se refugian en sus medianías. En los confines septentrionales de la isla conejera emerge el pueblo de Ye, en Lanzarote, un núcleo urbano singular que ostenta el curioso récord de ser la localidad con la denominación más breve de toda Canarias. Integrado en el municipio de Haria, este pequeño reducto rural ofrece una desconexión absoluta del bullicio urbano, consolidándose como un punto de parada obligatorio para quienes buscan capturar la esencia natural más pura de la geografía insular.
La ubicación geográfica de esta pequeña localidad agrícola es totalmente estratégica para los amantes de los viajes por carretera. Se localiza a tan solo unos pocos kilómetros de distancia de Órzola, el conocido núcleo costero que alberga el único muelle marítimo que conecta Lanzarote con la paradisíaca isla de La Graciosa. Esta cercanía convierte al asentamiento en un enclave idóneo para realizar una parada técnica, permitiendo al viajero descubrir un entorno marcado por los contrastes de la tierra negra y una vegetación indómita antes de embarcar.
Pueblo de Ye: el imponente volcan de La Corona y sus rutas de senderismo aptas para toda la familia
El gran elemento identitario y visual que custodia el pueblo de Ye Lanzarote es, sin lugar a dudas, el volcan de La Corona. Este majestuoso e histórico edificio volcánico constituye uno de los monumentos naturales de mayor relevancia geológica, paisajística y medioambiental de la provincia. Su enorme silueta no solo domina el relieve del norte de la isla, sino que define el clima y los senderos locales que atraen cada semana a decenas de entusiastas de las actividades al aire libre y el cicloturismo.
Para los apasionados de la naturaleza en estado puro, los caminos formados por las coladas de lava de La Corona ofrecen algunas de las rutas más conocidas y fotografiadas de la isla. El sendero principal que asciende de manera progresiva hasta el mismo borde del impresionante cráter destaca por una particularidad muy cotizada: su escasa dificultad física. Al tratarse de un ascenso suave y perfectamente señalizado, el acceso es viable para realizarlo con los integrantes más pequeños de la familia o personas sin una preparación física exigente.
Durante la caminata, el ecosistema regala una lección de supervivencia biológica que sorprende a los visitantes. Entre las rocas volcánicas ásperas y el malpaís aparentemente estéril, la biodiversidad se abre paso de manera fascinante gracias a una enorme variedad de flora endémica y líquenes de colores que tiñen el entorno de tonalidades amarillas y verdes, creando un lienzo natural que es imposible registrar en entornos urbanos.
Tradición vitivinícola de altura y el templo gastronómico del norte de la isla
Más allá de sus indudables valores paisajísticos y deportivos, esta zona norteña destaca históricamente por su profunda y arraigada tradición en el sector de la agricultura. Las condiciones climáticas particulares de las medianías de Haria y la fertilidad de las tierras cubiertas por el picón y la ceniza propician el cultivo de la vid en condiciones extremas. En este entorno se elaboran de manera artesanal algunos de los mejores vinos de Lanzarote, caracterizados por ese toque mineral tan valorado por los sumilleres internacionales.
La experiencia de visitar esta localidad no está completa sin sumergirse de lleno en su propuesta culinaria tradicional. Los establecimientos de la zona se nutren directamente del producto local de kilómetro cero, garantizando frescura y autenticidad en cada plato. Entre la oferta gastronómica del núcleo rural sobresale con fuerza el célebre Asador de la Corona, un establecimiento de referencia tanto para los residentes como para los turistas. En sus comedores es posible saborear un asado de carne de primera calidad cocinado con brasas tradicionales, perfectamente maridado con una copa de vino local, mientras se contemplan las vistas más limpias de las llanuras agrícolas de la comarca.
Para finalizar la jornada con total serenidad, el epicentro de la localidad invita al descanso y el recogimiento. Junto a la coqueta plaza central se ubica la bonita parroquia local edificada en honor a San Francisco Javier. Sentarse en este espacio permite experimentar una tranquilidad absoluta y un silencio reconfortante que emana directamente de las limpias calles de Ye, todo ello bajo la atenta, imponente y siempre espectacular mirada del gigante de lava que corona el horizonte norteño.