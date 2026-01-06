Así es la calle más larga de Canarias: 1.000 tiendas y 339 portales

Canarias también tiene su propio récord urbano. Entre las más de 900.000 vías registradas en España, una de las diez más largas del país se encuentra en el Archipiélago. Se trata de la calle más larga de Canarias, ubicada en Gran Canaria, con una extensión que supera los tres kilómetros.
Aunque en el ámbito nacional destacan grandes arterias como la Gran Vía de La Manga (Murcia) o la Gran Via de les Corts Catalanes (Barcelona), dentro del territorio insular hay una vía que sobresale claramente por su longitud y actividad económica.
La avenida de Canarias, un eje urbano de más de tres kilómetros
La calle más larga de Canarias es la avenida de Canarias, situada en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, al sureste de Gran Canaria. Con algo más de tres kilómetros de recorrido, se ha consolidado como la vía urbana de mayor longitud del Archipiélago.
Este eje atraviesa una de las zonas más dinámicas de la Isla y funciona como arteria principal de conexión entre barrios, áreas comerciales y espacios industriales. Su extensión la sitúa en el décimo puesto del ranking nacional de las calles más largas de España.
Un motor comercial y social del sureste de Gran Canaria
Más allá de su tamaño, la calle más larga de Canarias destaca por la intensa actividad que concentra. A lo largo de la avenida de Canarias se distribuyen cerca de mil establecimientos, entre comercios, servicios y negocios de hostelería, lo que la convierte en uno de los principales polos comerciales a cielo abierto de Gran Canaria.
En sus alrededores se localizan además equipamientos clave como un teatro, un multicine, una piscina olímpica, instalaciones deportivas, un pabellón multiusos y un polígono industrial. A esta oferta se suma una red de alojamientos turísticos y residenciales, con más de una treintena de hoteles y apartamentos.
Una vía que marca el mapa urbano del Archipiélago
En un territorio fragmentado por la insularidad, la calle más larga de Canarias representa una excepción por su continuidad urbana. La avenida de Canarias no solo destaca por su longitud, sino también por su papel como columna vertebral del área sureste de Gran Canaria, integrando comercio, servicios, ocio y actividad económica en un mismo eje.
Su posición dentro del top 10 de las calles más extensas de España refuerza su relevancia más allá del ámbito local, situándola como un referente del urbanismo en el Archipiélago.
La calle más larga de Canarias, un récord con identidad propia
Con más de tres kilómetros de trazado, la calle más larga de Canarias no es únicamente una curiosidad geográfica. Es también un reflejo del desarrollo urbano de una de las zonas más activas de Gran Canaria y un ejemplo de cómo una sola vía puede articular buena parte de la vida comercial, social y económica de un municipio.