Este es el municipio más grande de Canarias: con playas increíbles y más extenso que El Hierro

Pájara no solo es uno de los municipios más conocidos de Fuerteventura por su oferta turística, sino que también ostenta un récord poco habitual: es el municipio más grande de Canarias por superficie. Con cerca de 383 kilómetros cuadrados, su término municipal supera en extensión a cualquier otro del Archipiélago, desde grandes núcleos urbanos hasta amplios espacios naturales prácticamente intactos.
Ubicado en el sur de Fuerteventura, Pájara ocupa casi una cuarta parte de la Isla y abarca un territorio marcado por los contrastes. Desde las playas de arena blanca de la península de Jandía hasta zonas de interior de carácter semidesértico, su paisaje resume buena parte de la diversidad geográfica majorera.
El municipio más grande de Canarias y con varios récords
Cuando se habla de municipios extensos en Canarias, suelen citarse nombres como La Oliva o Teguise, pero ninguno alcanza la superficie de Pájara, el municipio más grande de Canarias. Sus 383 km² lo sitúan por delante de grandes términos municipales de Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote, e incluso por encima de varios municipios peninsulares.
En el caso de Fuerteventura, esta amplitud territorial tiene una explicación histórica: grandes áreas de terreno poco pobladas, dedicadas tradicionalmente a la ganadería y la agricultura de secano, quedaron integradas en un único municipio que con el tiempo ha ido concentrando también buena parte del desarrollo turístico de la Isla.
De Jandía a Ajuy: un territorio de contrastes
El municipio de Pájara incluye núcleos tan conocidos como Morro Jable, Costa Calma, La Pared o Ajuy, además de espacios naturales de enorme valor ambiental. En su territorio se encuentran algunas de las playas más emblemáticas del Archipiélago, como las de Jandía, con varios kilómetros de arena fina y aguas atlánticas abiertas.
A esta franja costera se suman zonas de interior prácticamente deshabitadas, con paisajes volcánicos, barrancos y llanuras áridas que forman parte del carácter más reconocible de Fuerteventura. Esta combinación convierte a Pájara en un municipio singular: turístico en la costa, rural en amplias áreas del interior y no solo en el municipio más grande de Canarias.
Más allá del turismo: gestión de un territorio enorme
Ser el municipio más grande de Canarias no es solo un dato geográfico. La extensión de Pájara plantea también retos administrativos y de planificación. Desde la gestión de infraestructuras hasta la protección del entorno natural, el tamaño del territorio obliga a una coordinación constante entre servicios públicos, conservación ambiental y desarrollo económico.
Al mismo tiempo, esta amplitud ofrece oportunidades únicas en ámbitos como el turismo sostenible, la preservación del paisaje o el aprovechamiento de espacios naturales para actividades vinculadas al medio ambiente y al deporte al aire libre.
Un referente territorial en Fuerteventura y Canarias
Con casi 383 kilómetros cuadrados, Pájara se consolida como el municipio más grande de Canarias, una condición que define su identidad y su papel dentro de Fuerteventura. Más allá de cifras, su territorio refleja buena parte de la esencia majorera: grandes espacios abiertos, costa atlántica, naturaleza austera y una relación directa entre paisaje y forma de vida.
En un Archipiélago marcado por la fragmentación territorial, Pájara destaca como una excepción: un municipio de dimensiones récord que concentra en un solo término municipal algunos de los escenarios más representativos de Canarias.