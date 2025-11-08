Día ‘negro’ en el mar de Tenerife: tres fallecidos y más de una quincena de heridos

Un hombre perdió la vida en la tarde de este sábado después de caer al mar en la zona de Charco del Viento, en el municipio de La Guancha, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 16.42 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió una alerta que advertía de que una persona había caído al agua y necesitaba ayuda. De inmediato se activaron los recursos de emergencias necesarios.
Hasta el lugar se desplazó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), cuyo equipo rescató del mar al afectado y lo trasladó hasta la helisuperficie del muelle de Santa Cruz de Tenerife.
Allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
También intervinieron en el operativo la ambulancia medicalizada del SUC, la Policía Portuaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La Policía Portuaria facilitó las maniobras de toma de tierra del helicóptero, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes. La Policía Nacional colaboró con el dispositivo de emergencias.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que rodearon la caída al mar del fallecido.
Otros incidentes en la costa tinerfeña durante la jornada
La muerte del hombre en La Guancha se suma a una jornada especialmente trágica en el litoral de Tenerife, donde dos personas más han fallecido y otras quince han resultado heridas en distintos sucesos relacionados con el fuerte oleaje, en un día en el que el Archipiélago se encuentra en prealerta por fenómenos costeros.
El primero de los incidentes se registró en la playa de Roque de Las Bodegas, en Taganana (Santa Cruz de Tenerife), donde seis turistas franceses fueron arrastrados al mar por un golpe de mar tras ignorar un balizamiento preventivo, según la Policía Local.
Una mujer fue evacuada en helicóptero al Hospital de La Candelaria con lesiones moderadas y otros cuatro afectados tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios, mientras que un quinto fue atendido en el lugar.
Poco después, a las 14.02 horas, el 1-1-2 informó del hallazgo de un hombre fallecido en la playa de El Cabezo, en Granadilla de Abona. A pesar de los intentos de reanimación de los socorristas y del personal del SUC, solo se pudo confirmar su muerte.
A las 15.00 horas, un nuevo golpe de mar en el muelle de Puerto de la Cruz arrastró al agua a diez personas. Una mujer falleció tras no responder a las maniobras de reanimación, mientras que otros nueve afectados resultaron heridos: tres de carácter grave, cuatro moderados y dos leves, todos trasladados a distintos hospitales.
Desde el 1-1-2 se recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar situarse en zonas expuestas al oleaje, especialmente en jornadas de alerta como la de hoy.