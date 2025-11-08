Una fallecida y varios heridos por un golpe de mar en Puerto de la Cruz: el 112 actualiza toda la información

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 ha actualizado este sábado los datos del grave incidente registrado en el muelle de Puerto de la Cruz, donde una mujer ha fallecido y otras nueve personas han resultado heridas después de ser arrastradas al mar por un golpe de mar en torno a las 15.00 horas.
Según el último informe del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de las afectadas entró en parada cardiorrespiratoria en el momento de la asistencia. A pesar de las maniobras de reanimación avanzadas, solo se pudo confirmar su fallecimiento en el lugar.
El balance actualizado detalla que los nueve heridos presentan lesiones de diversa consideración: dos personas con traumatismos graves, trasladadas al Hospital Universitario de Canarias (HUC) y al Hospital Universitario Hospiten Bellevue, y siete heridos con lesiones de carácter moderado, también evacuados a los citados centros hospitalarios tras recibir asistencia inicial en la zona.
Los afectados sufrieron principalmente traumatismos por impacto contra el muelle o las rocas, así como complicaciones derivadas de la caída al mar.
El 112 movilizó una ambulancia medicalizada, una ambulancia sanitarizada y tres de soporte vital básico. También intervinieron Policía Local, Policía Nacional y Salvamento Marítimo, que colaboraron en el rescate de las víctimas y en el control de la zona.
Según el CECOES, varias llamadas alertaron simultáneamente de que varias personas habían caído al agua tras ser golpeadas por una ola mientras se encontraban en el borde del muelle.
El 112 recuerda que se mantienen activadas recomendaciones de precaución debido a las condiciones marítimas adversas en la costa norte de Tenerife. Las autoridades insisten en evitar acercarse a muelles, escolleras y zonas expuestas al oleaje, incluso en apariencia de normalidad.