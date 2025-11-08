Rescatan a 6 personas que cayeron al mar en Santa Cruz de Tenerife

A las 11:36 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que comunicaba que varias personas habían caído al agua tras un golpe de mar en la playa de Roque de Las Bodegas.
El personal del SUC asistió a un total de seis afectados, tres mujeres y tres hombre, que en el momento inicial de asistencia presentaban lesiones de carácter moderado y leve, salvo complicaciones, trasladados en helicóptero medicalizado del SUC hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candela.
Efectivos de Policía Local y Policía Nacional aseguraron el lugar y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.