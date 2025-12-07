Tragedia en la costa de Tenerife: una ola arrastra a varios bañistas y causa dos muertes

Una jornada marcada por el mal estado del mar ha dejado un trágico balance en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife), donde al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas al ser arrastradas por el oleaje en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la zona de Los Gigantes.
Las autoridades mantienen la búsqueda de dos o tres posibles desaparecidos, según las primeras estimaciones.
El suceso se registró poco después de las 16:00 horas, cuando una fuerte ola irrumpió en el área de baño y arrastró a un grupo de personas que se encontraban en las rocas. Entre los afectados hay bañistas de mediana edad, varios de ellos turistas extranjeros.
Amplio operativo de rescate en Tenerife
Ante la magnitud del incidente, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad activó un dispositivo de gran alcance en el que participan: Helimer de Salvamento Marítimo, Helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Helicóptero medicalizado del SUC, varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, Guardia Civil, Policía Local y personal sanitario de la zona
Los equipos de emergencia confirmaron la muerte de dos personas en el lugar. Otra víctima fue recuperada en parada cardiorrespiratoria, permaneciendo bajo maniobras de reanimación avanzada.
El trágico episodio se produce en un contexto de prealerta por fenómenos costeros activa en Canarias, donde el Gobierno autonómico había advertido en los últimos días del riesgo de acercarse a zonas expuestas del litoral.