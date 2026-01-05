Cortada una carretera del norte de Tenerife por un desprendimiento

El Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo ha informado del corte total de la Calle Real en el límite municipal entre La Matanza y El Sauzal, a la altura de Ravelo, como consecuencia de un desprendimiento de terreno registrado en el talud que linda con el barranco de Cabrera, dentro del término municipal de El Sauzal, en la zona conocida como Las Baboseras.
Según ha comunicado el Consistorio, el desprendimiento se ha producido por la persistencia de las lluvias, que se mantienen de forma continuada desde mediados del pasado mes de noviembre, debilitando el terreno y generando un riesgo para la circulación. Ante esta situación, se ha procedido al cierre preventivo de la vía por motivos de seguridad.
Las autoridades recomiendan evitar la zona y utilizar rutas alternativas, mientras los servicios técnicos evalúan el estado de la carretera y del talud afectado. Aunque los trabajos de inspección ya están en marcha, todo apunta a que el corte se prolongará durante un tiempo, hasta que se garantice la estabilidad del terreno y la seguridad de los usuarios.