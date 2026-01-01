Vicky Palma, meteoróloga, sobre la borrasca Francis en Canarias: “Los mayores problemas podrían darse por desprendimientos”

Vicky Palma, meteoróloga y responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación Operativa del Gobierno de Canarias, ha explicado este jueves, 1 de enero de 2026, en Televisión Canaria, cómo evolucionará la borrasca Francis en el Archipiélago durante las próximas horas, un episodio que seguirá dejando precipitaciones intensas, aunque con menor intensidad que la borrasca Emilia.
Según ha detallado, el frente asociado a Francis irá abandonando progresivamente las Islas occidentales a lo largo de la tarde de este jueves para dirigirse a la provincia oriental, y ha advertido de que los mayores problemas podrían darse por “desprendimientos” en las zonas más afectadas por las precipitaciones.
Palma ha recordado que las alertas y prealertas se encuentran activas desde el pasado miércoles y ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección.
Entre ellas, ha subrayado la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de barrancos, no acercarse a las costas, tanto del norte como del sur, y extremar la precaución en zonas donde habitualmente se producen desprendimientos, ya que “puede ser la tónica de las próximas horas”.
Puntos críticos
En cuanto a los puntos críticos, la meteoróloga ha indicado que, conforme avance la tarde y llegue la noche, la lluvia residual del frente alcanzará a Gran Canaria.
Estas previsiones coinciden con la última actualización de la Dirección General de Emergencias, que ha elevado la situación de alerta por lluvias en La Palma y en el sur y oeste de Tenerife, manteniendo la prealerta en el resto de las Islas.
Emergencias advierte de que las precipitaciones están siendo más intensas y persistentes de lo inicialmente previsto, con acumulados que en La Palma pueden superar los 120 milímetros en 12 horas, especialmente en vertientes orientadas al oeste y medianías del este.
Además, no se descartan chubascos localmente fuertes o tormentosos en las islas occidentales y en parte del oeste y sur de Gran Canaria, así como episodios puntuales en Fuerteventura y Lanzarote durante la madrugada.