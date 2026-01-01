Canarias eleva la alerta en Tenerife y La Palma por la borrasca Francis

La Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación de alerta por lluvias en Canarias a partir de las 13.20 horas de este jueves, 1 de enero de 2026, según la información remitida por el 112 y basada en las predicciones de la Aemet y otras fuentes disponibles.
La medida se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y afecta a la isla de La Palma y al sur y oeste de Tenerife, donde se declara la situación de alerta por lluvias. En el resto de la comunidad autónoma se mantiene la situación de prealerta.
Según las observaciones de Emergencias, la borrasca que atraviesa el Archipiélago de oeste a este está dejando, desde las primeras horas del día, precipitaciones superiores a las previstas inicialmente, que además se prolongarán más tiempo del estimado.
En el caso de La Palma, se prevén acumulados en 12 horas que pueden alcanzar y superar los 120 milímetros, con especial incidencia en las vertientes orientadas al oeste y en las medianías del este.
Para el resto de las Islas se mantienen las previsiones anteriores, con lluvias intensas y persistentes, aunque repartidas de forma desigual. Estas precipitaciones afectan a El Hierro, La Gomera y Tenerife, donde se espera una mayor incidencia en el oeste y sur, con posibilidad de que se prolonguen durante toda la tarde.
A lo largo de la tarde, las lluvias también alcanzarán al oeste y sur de Gran Canaria, mientras que Fuerteventura y Lanzarote quedarán afectadas durante la noche, con precipitaciones que podrían ser significativas hasta, al menos, las 06.00 horas del jueves 2 de enero.
Además, se consideran probables chubascos localmente fuertes y/o de carácter tormentoso en las islas occidentales y en parte del oeste y sur de Gran Canaria. En Fuerteventura y Lanzarote tampoco se descarta la presencia de algún chubasco tormentoso durante las primeras horas de la madrugada del viernes.