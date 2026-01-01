Borrasca Francis en Canarias: la Aemet actualiza los avisos en cada isla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión meteorológica en Canarias para este jueves, 1 de enero de 2026, una jornada que estará marcada por el paso de la borrasca Francis, que ha obligado a activar diversos avisos por fenómenos adversos.
El primer día del año ha amanecido con intervalos nubosos que aumentarán progresivamente hasta dejar el cielo cubierto. Las precipitaciones serán moderadas, localmente fuertes o persistentes, y podrían venir acompañadas de tormentas.
Según indican los datos recabados hasta ahora (09.45 horas), la estación meteorológica ubicada en el Roque de los Muchachos, en La Palma, ha registrado la mayor precipitación acumulada del país (45.8 mm hasta las 08.30 horas).
La Aemet precisa que los chubascos tormentosos fuertes afectarán con mayor probabilidad a las vertientes sur y oeste de las islas montañosas, si bien no los descarta en Lanzarote y Fuerteventura a últimas horas.
Asimismo, destaca las rachas muy fuertes que podrían producirse en zonas altas y vertientes expuestas de las islas con mayor relieve. En lo que llevamos de jornada, la racha más fuerte de todo el país se ha detectado en la estación de Izaña (85 km/h).
Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en costas y en descenso en cumbres, con una máxima de 22ºC y una mínima de 15ºC.
Avisos de la Aemet en cada isla
Tenerife
En aviso por lluvias, viento, tormentas y fenómenos costeros. Las precipitaciones afectan al norte, área metropolitana y al este, sur y oeste, con acumulados de 20 mm en una hora y hasta 60 mm en 12 horas, entre las 09.00 y las 17.59.
El viento afectará prácticamente a toda la Isla, con rachas de hasta 80 km/h, aunque en zonas altas, crestas y la vertiente noroeste pueden superarse localmente los 90 km/h, entre las 03.00 y las 17.59.
También hay avisos por tormentas y aviso por fenónemos costeros en el área metropolitana.
La Palma
En aviso por lluvias, viento, tormentas y fenómenos costeros. Las lluvias afectan a cumbres, este y oeste, con acumulados de 20 mm en una hora y hasta 60 mm en 12 horas, entre las 06.00 y las 17.59.
El viento ha obligado a la Aemet a activar el aviso naranja en cumbres y este, con rachas de hasta 90 km/h, mientras que en el oeste el aviso es de peligro bajo, con rachas de 80 km/h, entre las 03.00 y las 17.59.
También hay avisos por tormentas en toda la isla y aviso por fenómenos costeros en el oeste, por viento del sur o suroeste de fuerza 7.
Gran Canaria
En aviso por lluvias, viento, tormentas y fenómenos costeros. Las precipitaciones afectan a cumbres y al este, sur y oeste, con acumulados de 20 mm en una hora y hasta 40 mm en 12 horas, entre las 15.00 y las 20.59.
El viento afecta al norte y a las cumbres, con rachas de hasta 80 km/h, entre las 07.00 y las 17.59.
También hay avisos por tormentas y aviso por fenómenos costeros en el norte, por viento del sur o suroeste de fuerza 7.
La Gomera
En aviso por lluvias, viento y tormentas, todos de peligro bajo. Las lluvias pueden dejar 20 mm en una hora, entre las 12.00 y las 17.59, afectando especialmente a vertientes orientadas al suroeste.
El viento puede alcanzar rachas de hasta 80 km/h en zonas altas, entre las 09.00 y las 17.59, y hay avisos por tormentas en ese mismo tramo horario.
El Hierro
En aviso por lluvias, viento y tormentas, de peligro bajo. Las precipitaciones previstas alcanzan 20 mm en una hora, entre las 12.00 y las 17.59.
El viento puede registrar rachas de hasta 80 km/h en zonas altas, entre las 09.00 y las 17.59, con avisos por tormentas activos en el mismo periodo.
Lanzarote
En aviso por lluvias y tormentas, ambos de peligro bajo. Se prevén precipitaciones de hasta 15 mm en una hora, entre las 18.00 y las 23.59.
Fuerteventura
En aviso por lluvias y tormentas, de peligro bajo. Las lluvias pueden alcanzar 15 mm en una hora, entre las 18.00 y las 23.59.