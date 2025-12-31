borrasca francis

La Aemet eleva los avisos en Canarias por la borrasca Francis: las zonas más afectadas, isla por isla

El Gobierno de Canarias mantiene activas tres alertas y tres prealertas a causa de la borrasca
La Aemet eleva los avisos en Canarias por la borrasca Francis: las zonas más afectadas, isla por isla
La Aemet eleva los avisos en Canarias por la borrasca Francis
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado y actualizado los avisos meteorológicos en Canarias ante el avance de la borrasca Francis, con especial afección de viento, lluvias, tormentas y fenómenos costeros desde este jueves 1 de enero de 2026.

La incidencia del episodio varía según la isla y la zona, con especial atención a áreas altas y vertientes expuestas.

  1. Canarias empezará el año 2026 bajo alerta: el Gobierno declara situaciones de riesgo por la borrasca FrancisCanarias empezará el año 2026 bajo alerta: el Gobierno declara situaciones de riesgo por la borrasca Francis
  2. Activan el plan insular de emergencias en Tenerife ante la llegada de la borrasca Francis: restricciones y todo lo que debes saberActivan el plan insular de emergencias en Tenerife ante la llegada de la borrasca Francis: restricciones y todo lo que debes saber
  3. Canarias lanza una serie de recomendaciones ante el frente frío, lluvias y oleaje que trae la borrasca Francis para Año Nuevo

Avisos activados por islas

Tenerife

En Tenerife se mantienen avisos por viento, lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El viento afecta al norte, al área metropolitana y al este, sur y oeste, con rachas de hasta 80 km/h de componente suroeste, especialmente en zonas altas, crestas y vertiente noroeste. En las cumbres, las rachas pueden superar localmente los 90 km/h.

Las lluvias activan avisos en el norte y en el este, sur y oeste, con precipitaciones de hasta 20 mm en una hora y acumulados de 60 mm en 12 horas, con mayor incidencia en vertientes orientadas al suroeste.

También hay avisos por tormentas en el norte y en el este, sur y oeste.

En el litoral, el área metropolitana se encuentra en aviso por fenómenos costeros, con viento del sur o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), especialmente en el extremo este de Anaga.

La Palma

En La Palma se activan avisos por viento, lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El viento alcanza peligro importante en las cumbres y en el este de la isla, con rachas de hasta 90 km/h de suroeste, afectando a crestas y zonas altas a sotavento. En el oeste, las rachas pueden llegar a 80 km/h.

Las lluvias afectan a cumbres, este y oeste, con precipitaciones de 20 mm en una hora y acumulados de hasta 60 mm en 12 horas, especialmente en vertientes orientadas al oeste.

También hay avisos por tormentas en cumbres, este y oeste.

En el litoral, el oeste de La Palma permanece en aviso por viento del sur o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), principalmente en el extremo noroeste.

La Gomera

En La Gomera hay avisos por lluvias, viento y tormentas.

Las precipitaciones pueden alcanzar 20 mm en una hora, con mayor incidencia en vertientes orientadas al suroeste. El viento presenta rachas de hasta 80 km/h en zonas altas, de componente suroeste. También se mantienen avisos por tormentas.

El Hierro

En El Hierro se activan avisos por lluvias, viento y tormentas.

Las lluvias pueden dejar hasta 20 mm en una hora, especialmente en vertientes orientadas al suroeste. El viento alcanza rachas de 80 km/h en zonas altas, de suroeste. Hay avisos por tormentas durante la jornada.

Gran Canaria

En Gran Canaria los avisos corresponden a viento, lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El viento afecta al norte y a las cumbres, con rachas de hasta 80 km/h de suroeste, incidiendo en zonas altas de la vertiente norte y noroeste.

Las lluvias activan avisos en cumbres y en el este, sur y oeste, con precipitaciones de 20 mm en una hora y acumulados de 40 mm en 12 horas, especialmente en vertientes orientadas al suroeste.

También hay avisos por tormentas en cumbres y en el este, sur y oeste.

En la costa, el norte de Gran Canaria se encuentra en aviso por viento del sur o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), sobre todo en el extremo noroeste.

Fuerteventura

En Fuerteventura se mantienen avisos por lluvias y tormentas.

Las precipitaciones pueden alcanzar 15 mm en una hora, con avisos por tormentas activos durante la tarde y la noche.

Lanzarote

En Lanzarote hay avisos por lluvias y tormentas.

Las lluvias pueden dejar hasta 15 mm en una hora, con tormentas previstas en el tramo final del día.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas