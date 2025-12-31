La Aemet eleva los avisos en Canarias por la borrasca Francis: las zonas más afectadas, isla por isla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado y actualizado los avisos meteorológicos en Canarias ante el avance de la borrasca Francis, con especial afección de viento, lluvias, tormentas y fenómenos costeros desde este jueves 1 de enero de 2026.
La incidencia del episodio varía según la isla y la zona, con especial atención a áreas altas y vertientes expuestas.
Avisos activados por islas
Tenerife
En Tenerife se mantienen avisos por viento, lluvias, tormentas y fenómenos costeros.
El viento afecta al norte, al área metropolitana y al este, sur y oeste, con rachas de hasta 80 km/h de componente suroeste, especialmente en zonas altas, crestas y vertiente noroeste. En las cumbres, las rachas pueden superar localmente los 90 km/h.
Las lluvias activan avisos en el norte y en el este, sur y oeste, con precipitaciones de hasta 20 mm en una hora y acumulados de 60 mm en 12 horas, con mayor incidencia en vertientes orientadas al suroeste.
También hay avisos por tormentas en el norte y en el este, sur y oeste.
En el litoral, el área metropolitana se encuentra en aviso por fenómenos costeros, con viento del sur o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), especialmente en el extremo este de Anaga.
La Palma
En La Palma se activan avisos por viento, lluvias, tormentas y fenómenos costeros.
El viento alcanza peligro importante en las cumbres y en el este de la isla, con rachas de hasta 90 km/h de suroeste, afectando a crestas y zonas altas a sotavento. En el oeste, las rachas pueden llegar a 80 km/h.
Las lluvias afectan a cumbres, este y oeste, con precipitaciones de 20 mm en una hora y acumulados de hasta 60 mm en 12 horas, especialmente en vertientes orientadas al oeste.
También hay avisos por tormentas en cumbres, este y oeste.
En el litoral, el oeste de La Palma permanece en aviso por viento del sur o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), principalmente en el extremo noroeste.
La Gomera
En La Gomera hay avisos por lluvias, viento y tormentas.
Las precipitaciones pueden alcanzar 20 mm en una hora, con mayor incidencia en vertientes orientadas al suroeste. El viento presenta rachas de hasta 80 km/h en zonas altas, de componente suroeste. También se mantienen avisos por tormentas.
El Hierro
En El Hierro se activan avisos por lluvias, viento y tormentas.
Las lluvias pueden dejar hasta 20 mm en una hora, especialmente en vertientes orientadas al suroeste. El viento alcanza rachas de 80 km/h en zonas altas, de suroeste. Hay avisos por tormentas durante la jornada.
Gran Canaria
En Gran Canaria los avisos corresponden a viento, lluvias, tormentas y fenómenos costeros.
El viento afecta al norte y a las cumbres, con rachas de hasta 80 km/h de suroeste, incidiendo en zonas altas de la vertiente norte y noroeste.
Las lluvias activan avisos en cumbres y en el este, sur y oeste, con precipitaciones de 20 mm en una hora y acumulados de 40 mm en 12 horas, especialmente en vertientes orientadas al suroeste.
También hay avisos por tormentas en cumbres y en el este, sur y oeste.
En la costa, el norte de Gran Canaria se encuentra en aviso por viento del sur o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), sobre todo en el extremo noroeste.
Fuerteventura
En Fuerteventura se mantienen avisos por lluvias y tormentas.
Las precipitaciones pueden alcanzar 15 mm en una hora, con avisos por tormentas activos durante la tarde y la noche.
Lanzarote
En Lanzarote hay avisos por lluvias y tormentas.
Las lluvias pueden dejar hasta 15 mm en una hora, con tormentas previstas en el tramo final del día.