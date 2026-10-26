Canarias vuelve a superar los 30 grados: la Aemet advierte de la llegada de calima

La previsión meteorológica para este lunes, 26 de octubre, indica que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá cielos cubiertos de nubes medias y altas sin descartar lluvias dispersas y ocasionales en el interior.
Además, existirá la presencia de calima, que será más significativa en medianías y cumbres orientadas al sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ascenso, en especial en las máximas de medianías norte. Se podrán superar los 30°C localmente en zonas orientadas al sur y este; y los termómetros oscilarán entre los 30ºC de máxima en Tenerife y los 17ºC de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo de dirección variable en costas y de componente sur en medianías y cumbres, donde podrá ser ocasionalmente fuerte, en especial en cumbres centrales a últimas horas.
En Gran Canaria habrá cielos cubiertos de nubes medias y altas con una calima que será más significativa en medianías y cumbres orientadas al sur.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos de nubes medias y altas tendiendo a cielos cubiertos con calima, que será más significativa en niveles altos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ascenso en medianías orientadas al norte y este, en especial en los valores máximos, y con pocos cambios o en ligero ascenso en el resto de zonas, superándose los 30°C localmente en las orientadas al sur. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 28ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del este en zonas bajas, y del sureste a componente sur en medianías y cumbres, siendo más intenso en costas del norte y del sur durante la primera mitad del día; disminuyendo a flojo de dirección variable en general a partir del mediodía.