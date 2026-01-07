‘El Niño’ más cercano, premia la fidelidad de los clientes habituales

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha dejado 4,8 millones de euros en Canarias, un primer premio 06703 bastante repartido en 19 ubicaciones distintas y que ha dejado mucho dinero, sobre todo en Tenerife, con 20 décimos premiados, un total de 4 millones de euros.
En Tenerife las gasolineras han vuelto a ser sinónimo de buena suerte. Además de La Chasnera, que no ha fallado a la cita con un décimo vendido, también se han expendidos en la gasolinera Cepsa de Abades, la T-Gas de Las Caletillas, la Repsol de El Tanque o en la Estación de Servicio BP de Tacoronte, que con los 600.000 euros entregados a través de tres décimos ha sido el lugar de Canarias más afortunado.
En esta gasolinera BP de Tacoronte, en el margen de la Autopista TF-5 en dirección norte, su despacho receptor lleva unos pocos años abiertos y este es el primer gran premio que reparte, pero espera convertirse en un foco que ofrezca la suerte.
Juan Figueroa, responsable de la Estación de Servicio, el despacho de Loterías y Apuestas, la cafetería el Atelier y el Coworking, estaba sorprendido pues se enteró de la feliz noticia “cuando una amiga me envió un mensaje por WhatsApp felicitándome por haber dado el Primer premio en El Niño”. Satisfecho y con una gran alegría, recuerda que “es el primer año que repartimos un premio mayor”. “Es algo nuevo para nosotros y esperamos seguir dando premios”. Ubicado en una zona estratégica de paso, con su cafetería como mayor foco de atracción, espera que el punto de venta de lotería sirva también “para que más clientes paren a visitarnos”.
Sobre los agraciados, Figueroa señaló que “no sabemos quiénes pueden ser, quizás se acerquen estos días a comentarlo, pero estoy seguro que les hemos hecho muy felices”.
Las lluvias que caían durante la mañana por el norte de la Isla no empañaron la alegría.
El Perón, afortunado
El Perón, en La Cruz Santa, no ha vuelto a faltar a su cita con los grandes premios en los sorteos Extraordinarios. Este receptor de Loterías ya había repartido un décimo del número 88008, agraciado con el Gordo de Navidad en diciembre de 2023, y el segundo premio en el Sorteo de El Niño en 2021, que se suma a este primer premio.
Yurena Hernández, una de las propietarias del receptor realejero junto a su marido Antonio Pérez, y donde trabaja su hermana Vanesa, señaló que “estábamos entrando en el local para recoger unos detalles que se nos habían quedado cuando recibimos la llamada. Nos ha cogido todo por sorpresa”.
Muy satisfecha por esta buena nueva, destacó que “es una alegría inmensa y vamos a intentar continuar con esta racha. Nuestra mayor ilusión es dar premios a nuestros vecinos”, a los que agradeció su fidelidad y “la confianza en nosotros”.
El municipio de Santa Cruz de Tenerife también fue agraciado por partida doble. Dos décimos fueron entregados en la Administración de Lotería ubicada en el Centro Comercial Corte Inglés, en Tres de Mayo.
Por su parte, la Administración de lotería El Chicharro, en la céntrica calle Bethencourt Afonso, también repartió varios décimos del primer premio. Su propietario, Javier Hernández Cebrián, señalaba que habían vendido seis décimos del Gordo, “uno a través de la página web y los otro cinco por ventanilla. Tres premiados sabemos que son conocidos, gente del barrio”, señaló. Sin embargo, el delegado provincial de SELAE, Raúl de Montis, solo confirmaba dos décimos vendidos en ventanilla.
Uno de los agraciados se acercó al lugar para festejar con el equipo de El Chicharro este premio. Este vecino y cliente habitual mostró el décimo premiado que tenía su poder mientras señalaba que no tenía claro dónde destinaría esos 168.000 euros, descontando impuestos.
Por su parte, un décimo del 06703 se distribuyó además de en las gasolineras La Chasnera de Granadilla de Abona, Cepsa de Abades, T-Gas de la Rotonda de las Caletillas o Repsol de El Tanque, en el Bar Restaurante Jacamar, en la carretera de Guargacho (Arona): la Heladería El Abuelo, en Garachico; el Estanco Antonio, en el Paseo de la Centinela, y en el Bazar Oldevor, en la calle San Agustín, ambos de Icod de los Vinos, en el despacho receptor de Puerta Canseco (Santa Cruz) y en el Aeropuerto de Los Rodeos, o en Apuestas Fidela, en Los Andenes, ambos en La Laguna.
En este local con 40 años de historia, su propietario Willy y su hijo, recalcaban la inmensa alegría y satisfacción de ofrecer un premio que “ayudará a una familia de este barrio humilde”, al recordar con emoción cómo la ganadora se acercó al local y se abrazaron entre lagrimas. Fidela ha vuelto a ser talismán, a este primer premio en El Niño 2026, se suma al tercer premio del mismo sorteo de 2025 y al tercer premio de Navidad en 2024.