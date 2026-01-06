sociedad

La administración de Tenerife que gestiona un olímpico y ha dado el Gordo de El Niño: “Algunos ganadores son vecinos”

Es una de las administraciones más populares de la capital
La administración de lotería de Tenerife que gestiona un olímpico y ha dado el Gordo de El Niño: "Algunos ganadores son vecinos"
El número 6.703 ha sido agraciado con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’ 2026, repartiendo suerte por toda España, como son los casos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

En Santa Cruz de Tenerife, entre otros lugares, ha ido a parar a la administración El Chicharro, ubicada en la céntrica calle Bethencourt Afonso, más conocida como calle San José. Esa administración la gestiona Javier Hernández Cebrián, tinerfeño que acudió en la modalidad de regatista (2) así como de entrenador (3).

“Hemos vendido seis décimos del primer premio de El Niño, uno a través de la web y cinco en ventanilla”, señalaba Javier, que desvelaba que “algunos de los afortunados son vecinos del barrio”.

El Niño, muy repartido en Canarias

En Canarias ha estado muy repartido este ‘Gordo’, que ha sido vendido en Tacoronte (Tenerife), Santa Cruz de Tenerife, Los Realejos (Tenerife), Las Palmas de Gran Canaria, Agüimes (Gran Canaria), así como en El Tanque, Arona, Arico, La Laguna, Candelaria, Garachico e Icod de los Vinos, en la isla de Tenerife.

