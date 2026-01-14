Grave incendio en el sur de Tenerife: una mujer, entre la vida y la muerte

Una mujer de 71 años está grave y otra presenta lesiones de carácter moderado como consecuencia de un incendio declarado en una vivienda del municipio de Arona, en Tenerife.
El suceso tuvo lugar en la calle Casiano Alfonso Hernández este martes, 13 de enero, sobre las 19:30 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
A esa hora, el 112 recibió varias llamadas alertando del incendio en una vivienda ubicada en un edificio de varias plantas, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Al llegar al lugar, la Guardia Civil había procedido al desalojo del edificio, mientras que los bomberos iniciaron las labores de extinción de las llamas, que afectaron a la totalidad de un apartamento.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a las dos afectadas. La mujer de 71 años presentaba, en el momento inicial de la asistencia, una intoxicación por inhalación de humo de carácter grave, por lo que fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.
La otra mujer presentaba una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur.
En el operativo intervinieron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, personal del SUC con una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron con los recursos desplazados