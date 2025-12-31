Incendio en un edificio okupado en La Laguna

Un incendio afecta este miércoles, 31 de diciembre de 2025, a un edificio ocupado del barrio de Las Chumberas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
El fuego se ha originado en el último piso de un inmueble situado en la calle Volcán Fogo.
Hasta el lugar ya se han desplazado efectivos de los Bomberos de Tenerife y recursos de emergencia, que trabajan en la extinción del incendio y en el control de la zona.
Por el momento, no ha trascendido información sobre posibles personas heridas, aunque sí se han registrado daños materiales, como muestra un vídeo en el que se ve cómo la virulencia de las llamas afectado a parte de la vivienda donde se ha producido el incendio.
Un incendio similar en el sur de TEnerife
Este suceso se produce después de otro incendio registrado este mes en un inmueble ocupado del sur de Tenerife.
En concreto, en la tarde del viernes 5 de diciembre, efectivos de Bomberos de Tenerife intervinieron en un incendio declarado en el Hotel Callao Sport, en el municipio de Adeje.
El inmueble permanecía cerrado desde 2020, aunque se encontraba ocupado de forma irregular por unas 200 personas.
Según había informado Televisión Canaria, las primeras hipótesis apuntaban a que el fuego, localizado en enseres situados en la parte trasera del complejo, habría sido intencionado.
El complejo fue desalojado sin incidentes días después, el 10 de diciembre, tras permanecer nueve meses ocupado de forma ilegal. La mayoría de las personas abandonó el edificio por su propio pie sin incidentes.