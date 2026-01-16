Torres: “Si no se aprueba el modelo de financiación, Canarias perdería 1.000 millones de euros al año”

El Gobierno de España no solamente contempla 611 millones de euros más para Canarias en el nuevo modelo de financiación autonómica gracias a un aumento de 21.000 millones de euros para todos los territorios, sino que además incrementa el Fondo de Compensación Interterritorial hasta los 3.000 millones de euros a escala nacional, lo que podría suponer una cantidad adicional de 500 millones de euros para las Islas.
“En total, son mil millones de euros más al año para Canarias. Y cero razones para rechazarlos. Es una mejora sustancial con respecto a la situación actual”, apuntó el ministro Torres a DIARIO DE AVISOS.
El responsable de Política Territorial y Memoria Democrática hizo el anuncio de los mil millones este miércoles, después de celebrarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano del que es vicepresidente. Y ese anuncio ha puesto en un aprieto la postura del Gobierno de Canarias y ha supuesto un antes y un después en la forma de entender el nuevo modelo de financiación por parte de quienes hasta ahora se oponían tajantemente.
De hecho, la propia consejera canaria de Hacienda ha manifestado estar “particularmente contenta” (Radio Autonómica) por la información que trasladó el ministro Torres, porque Matilde Asián entiende que así Canarias recibiría una cantidad por encima de la media.
La posición que ha venido defendiendo el Gobierno de Canarias (CC-PP) es que las Islas, con la nueva propuesta, es la comunidad peor financiada por habitante, extremo que Torres vuelve a negar categóricamente porque “las Islas están por delante, por ejemplo, de regiones como Extremadura, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León o La Rioja. Es decir, seis comunidades autónomas reciben menos que Canarias, pero Coalición Canaria y los populares siguen diciendo que es la última”.
El ministro insiste en que el Gobierno de Clavijo elige a conveniencia las comparativas para justificar su argumentario: “Por ejemplo, ¿por qué dicen que recibimos menos que Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana y no admiten que recibimos más que otras seis comunidades? Es una forma sospechosa de sacar una media”, e insiste en que , “si la posición del Gobierno canario no se sostenía con 611 millones más, mucho menos se explica ahora, con mil millones. Saben de sobra que resulta injustificable rechazar esa mejora. O dicho de otro modo aún más claro: si no se aprueba el modelo de financiación, Canarias perdería 1.000 millones de euros al año. Nada más y nada menos.”
Mano tendida de Torres al Gobierno canario
El ministro Torres, en sus declaraciones a este diario, ha vuelto a tender la mano al Gobierno canario “porque siempre se puede debatir mejoras”, pero, al mismo tiempo, pide sensatez, que reconsideren su postura y “que piensen en la ciudadanía y la mejora de los servicios, que buena falta hace”.
Además, espera que el diálogo y el entendimiento se impongan a las posturas de interés partidista y que, si finalmente este modelo va a la Cortes Generales, voten a favor, porque “llevamos con el mismo sistema de financiación desde 2009 y hace años que quedó caduco”.
Ángel Víctor Torres calificó esta propuesta de “necesaria y valiente, en la que se mantiene la solidaridad interterritorial” y recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy “fue incapaz, en siete años”, de tomar la iniciativa. “Todo puede ser mejorable, pero las oportunidades deben ser aprovechadas y Canarias no puede desaprovechar esta”, recalcó el anterior presidente autonómico y actual secretario general del PSOE en Canarias.