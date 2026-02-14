Borracheras, caídas y agresiones machistas en el estreno de los bailes nocturnos del Carnaval de Santa Cruz

La primera gran noche de fiesta en la capital tinerfeña se ha saldado con un balance de 68 personas asistidas en el Hospital del Carnaval. El dispositivo de seguridad y emergencias tuvo que emplearse a fondo durante el solapamiento de la Cabalgata Anunciadora y el estreno de los bailes multitudinarios en el Cuadrilátero, en una jornada marcada por el consumo excesivo de alcohol y la vigilancia aérea.
Del total de pacientes atendidos, 52 fueron adultos y 16 menores de edad. Por sexos, los recursos sanitarios auxiliaron a 40 varones y 28 mujeres. La presión asistencial obligó a derivar a 17 personas a centros hospitalarios para realizar pruebas diagnósticas más complejas o recibir atención especializada.
El alcohol, principal causa de asistencia
Como suele ser habitual en el inicio de las carnestolendas, el consumo de alcohol fue el detonante de la mayoría de las intervenciones. El 48,5% de los pacientes presentaba intoxicaciones etílicas. Especialmente preocupante es el dato de los menores de edad: de los 16 jóvenes registrados por la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor, 12 de ellos sufrieron coma etílico o intoxicaciones severas.
Además de las asistencias por consumo de sustancias, los servicios sanitarios intervinieron en:
- 21 casos por traumatismos y caídas.
- 3 personas atendidas por agresiones físicas.
- 3 asistencias por consumo de estupefacientes.
Seguridad y “Puntos Violeta”
En el ámbito de la convivencia y la seguridad, la Policía Local de Santa Cruz tramitó un total de 25 actas de sanción. Destacan 14 multas por tenencia de drogas, cuatro por participar en reyertas y dos por portar armas prohibidas (navajas) dentro del recinto de la fiesta. La vigilancia se vio reforzada por el uso de drones y la Unidad Aérea de la Policía Nacional, que permitieron una respuesta más ágil ante los incidentes.
Por otro lado, los Puntos Violetas realizaron una labor crucial. En el ubicado en la plaza de España se asistió a un grupo de cinco mujeres; tres de ellas habían sufrido agresiones machistas por parte del mismo individuo. Tras ser atendidas, se activó el protocolo para ponerlas en contacto con agentes de la Policía Nacional.
Atenciones en la Cabalgata del Carnaval
De forma paralela, la Cabalgata Anunciadora registró ocho incidencias. La mayoría de las asistencias (cinco) se debieron a enfermedades comunes, mientras que el resto fueron por caídas y traumatismos menores durante el recorrido por las calles de la capital.
El operativo, coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), contó con la participación de Cruz Roja, Protección Civil de Santa Cruz y Güímar, el Consorcio de Bomberos y las fuerzas de seguridad, que mantienen el despliegue ante la previsión de nuevas noches de afluencia masiva.