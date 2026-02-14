La cabalgata del Carnaval inunda Santa Cruz con más de 80.000 personas

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha tomado ya la calle. La tradicional cabalgata anunciadora supuso anoche el pistoletazo de salida oficial de diez días de celebración, música, disfraces y purpurina por las calles de la capital chicharrera, reuniendo a más de 80.000 personas, entre participantes en la cabalgata, espontáneas mascaritas, espectadores y personajes de la historia del Carnaval, en un acto que transcurrió de forma apacible, según informaron desde el Ayuntamiento.
Como ya es tradición, desde por la mañana podían verse ya las primeras sillas colocadas por los espectadores en las aceras de diferentes puntos del recorrido para asegurarse el mejor puesto. El desfile partió a las 19.30 horas desde la avenida de Bélgica y siguió por la plaza República Dominicana, avenida de la Asunción, las calles Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez (parque García Sanabria), calle del Pilar, Villalba Hervás, calle La Marina y avenida Marítima, donde terminó.
El trayecto contó, un año más, con una zona de silencio, a la altura del parque García Sanabria, para las personas con trastorno del espectro autista, y un espacio acotado para personas con movilidad reducida en la confluencia de las calles Robayna y Méndez Núñez.
La comitiva, en la que participó casi un centenar de agrupaciones junto a las carrozas del Concurso de Coches Engalanados y Carrozas, arrancó al paso de la veterana afilarmónica Ni Fú-Ni Fá, y a partir de ahí empezaron a desfilar los diferentes grupos infantiles del Carnaval, murguitas, la comparsa infantil Tropicana y agrupaciones coreográficas. Y entre ellos brillaban las carrozas de la Reina infantil, Micaela Díaz Lima, que saludaba al público luciendo una fantasía diseñada por Santi Castro, y de su corte real.
Les seguirían el ritmo de la comparsa Los Cariocas (Primer premio de Interpretación) y la Reina adulta del Carnaval, Carla Castro Castellano con una fantasía diseñada por Alexis Santana. Y, tras ellos, las diferentes murgas, comparsas y agrupaciones musicales premiadas, junto con la corte real, entre ellas la segunda dama, Cecilia Esther Díaz, con una fantasía de Sedomir Rodríguez, representando a Dormitorum y DIARIO DE AVISOS.
Continuaron la Reina de los Mayores, Dominga Jiménez, con una fantasía de Santi Castro, y su corte real, junto al resto de grupos carnavaleros, que continuaron ambientando las calles del centro de la ciudad.
En el ya tradicional concurso de Carrozas, el primer premio del Carnaval 2026 recayó en Jardinero alado y la memoria de la clorofila; el segundo premio fue para Lo que pasa en el Carnaval se queda en el Carnaval, y el tercer premio recayó en la carroza El Merengazo.
En el apartado de Coches Engalanados, Las canchanchanas 2.0 se alzaron con el primer premio; La Mercedita obtuvo el segundo galardón; el tercero recayó en La purpurina, y el cuarto fue para A las 300 y pico.
Bailes
Una vez finalizada la cabalgata, los carnavaleros y carnavaleras disfrutaron de la primera noche de baile por las diversas calles y plazas de la ciudad, con actuaciones en directo en escenarios como el de la plaza de la Candelaria desde la medianoche con Los 4, seguidos por La Sabrosa y Tropin. Mientras, en el escenario de la avenida Francisco La Roche tuvo lugar el Carnaval Reggae Festival entre las 23.00 y las 02.30 horas, y DJ Ubay y Friends actuaron de 02.30 a 05.00 horas. Y en la plaza del Príncipe, desde la medianoche, Morocho Latin Brothers, seguidos por Orquesta Gomera y DJ Victor.
El programa carnavalero continúa hoy con el certamen de Ritmo y Armonía, que llenará la avenida Anaga del ritmo y color de las comparsas a partir de las 21.00 horas, y una nueva noche de bailes.