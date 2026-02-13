Los artistas canarios estallan contra el uso de IA en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz: “Sustituyen personas por máquinas”

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la fiesta más emblemática de la Isla, se encuentra en el centro de una nueva polémica que no tiene que ver con el ritmo ni con el color, sino con la tecnología.
La Asociación Islas Canarias de Artes Visuales (AICAV) ha elevado una queja formal ante el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, trasladando su “preocupación por la creciente incorporación de inteligencia artificial generativa” en los contenidos del Carnaval 2026.
La controversia se centra, específicamente, en los materiales audiovisuales proyectados durante la Gala de Elección de la Reina. Según denuncia el colectivo, tanto el vídeo promocional de introducción como los visuales de acompañamiento de las candidatas “habrían sido generados mediante sistemas de inteligencia artificial en lugar de ser encargados a artistas visuales profesionales“.
Un modelo que “sustituye” al creador
Para AICAV, este no es un hecho aislado. La asociación recuerda que ya se ha reconocido públicamente el uso de IA para la creación de música de sintonías y cabeceras, justificándose por las dificultades de derechos de autor.
Sin embargo, los profesionales advierten que estas decisiones “consolidan un modelo de producción cultural que sustituye progresivamente trabajo creativo profesional por sistemas automatizados”.
La asociación es tajante sobre las consecuencias de prescindir del factor humano en la fiesta chicharrera. “La sustitución de encargos artísticos por contenidos generados mediante inteligencia artificial tiene consecuencias directas en el empleo cultural”, señalan en el documento, subrayando que cada decisión institucional de este tipo “contribuye al debilitamiento del tejido creativo local”.
Incumplimiento de “buenas prácticas” en la Gala de la Reina
En su escrito, la junta directiva de AICAV recuerda al consistorio que el Ministerio de Cultura publicó en 2024 una guía que recomienda expresamente “optar preferentemente por personas creadoras frente al uso de IA generativa” en las contrataciones públicas.
Los artistas visuales consideran que el Ayuntamiento, como institución, no solo organiza un evento, sino que “configura políticas culturales de facto”.
Por ello, han solicitado una revisión urgente de esta línea de actuación para que, en futuras ediciones, se priorice la contratación de profesionales del territorio.
El colectivo insiste en que el Carnaval debe ser un “ejemplo de buenas prácticas”, fortaleciendo el ecosistema creativo canario en lugar de “normalizar modelos que reducen la participación humana en la creación cultural”.
La carta finaliza con una invitación directa a la reflexión y a la apertura de un “proceso de diálogo con el sector”. AICAV apela a la identidad colectiva del Carnaval para evitar que la innovación tecnológica se convierta en una herramienta de “precariedad estructural” para los artistas visuales de las Islas.