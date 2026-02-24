Guerra por los gatos en Canarias: el aviso de la ACBC que pone en jaque la gestión de los ayuntamientos

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) ha alzado la voz contra lo que consideran una “dejación de funciones” inadmisible. El colectivo acusa directamente al Gobierno de Canarias de incumplir la Ley de Bienestar Animal, señalando la falta de un protocolo claro para la gestión de las colonias felinas en el archipiélago.
Según la asociación, la ausencia de un marco normativo regional está provocando una proliferación incontrolada de gatos que pone en serio peligro a la fauna endémica de las islas. La falta de directrices obliga a los ayuntamientos a aprobar ordenanzas que no tienen en cuenta la protección de la biodiversidad.
El peligro de las colonias felinas sin control
Uno de los puntos más críticos señalados por la ACBC es la ubicación de estas colonias. En muchos casos, se encuentran en las proximidades de espacios naturales protegidos, donde los gatos actúan como depredadores de especies en peligro de extinción.
“Estamos asistiendo a la aprobación de programas de gestión que no incluyen criterios para evitar daños a la fauna endémica”, lamentan desde el colectivo. Entre las especies más amenazadas por este descontrol se encuentran:
- Los lagartos gigantes de La Gomera, El Hierro y Tenerife.
- Diversas colonias de aves marinas vulnerables.
Un incumplimiento directo de la Ley 7/2023
La normativa es clara al respecto. El artículo 40 de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece que las comunidades autónomas deben generar protocolos marco. Estos documentos deben definir los requisitos mínimos para la implantación de programas municipales que reduzcan progresivamente la población de gatos.
Desde la ACBC insisten en que el Gobierno de Canarias aún no ha desarrollado estos protocolos, que deberían incluir:
- Métodos de captura y criterios de registro.
- Planes de esterilización obligatorios.
- Directrices de formación para las policías locales y cuidadores.
- Medidas para evitar el impacto de los felinos sobre la biodiversidad circundante.
Exigen un programa regional de protección animal
Más allá de la gestión de los gatos, la asociación reclama la puesta en marcha del artículo 22 de la mencionada ley. Este obliga a las administraciones públicas a aprobar programas territoriales que fomenten la prevención del abandono y la aplicación rigurosa del régimen sancionador.
La ACBC solicita formalmente al Ejecutivo regional la aprobación inmediata de un protocolo de gestión de colonias felinas y un programa de protección animal que no ignore la riqueza ecológica de Canarias. La supervivencia de especies únicas en el mundo, advierten, depende de que se cumpla la legalidad vigente de forma urgente.