Santa Cruz estrena casitas para los gatos callejeros: 150 nuevos refugios

Los gatos callejeros de Santa Cruz de Tenerife, que reciben cuidados y atención en las diferentes colonias felinas ubicadas en el municipio, estrenarán nuevos refugios donde poder comer, jugar y, además, resguardarse del frío o el calor.
El Ayuntamiento capitalino, a través del área de Sanidad y Bienestar Animal que dirige Carlos Tarife, ha adquirido un total de 150 casitas que se irán distribuyendo, paulatinamente, entre los albergues de animales, según explicó el edil del departamento a DIARIO DE AVISOS.
“Los nuevos refugios, que se incluyen en el contrato suscrito con Gesplan, que es la empresa encargada de la gestión de las colonias de gatos, se repartirán a partir de ahora por todos los albergues municipales de animales ubicados en los cinco distritos, en una acción que llevará a cabo personal de la citada entidad junto a técnicos municipales”, añadió.
Asimismo, Tarife indicó que “cada casita, que además llevará el logo del ayuntamiento serigrafiado, permitirá a los gatos disponer de un nuevo espacio donde poder ser atendidos y resguardarse de las condiciones meteorológicas, en especial del frío o la lluvia”.
El concejal indicó que cada colonia felina recibirá una nueva casita, “pero las que tengan mayor número de gatos podrán contar con más plataformas destinadas a los animales, cuyo reparto evaluará el personal de Gesplan”.
Actualmente, en el municipio chicharrero existen 106 colonias felinas con 1.853 ejemplares, de las que tres cuentan con autorización definitiva, 48 provisional (se encuentran realizando labores de esterilización) y 28 con autorización pendiente.