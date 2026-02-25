Fallece Antonio Tejero, autor del golpe de Estado del 23-F

Antonio Tejero Molina, teniente coronel que protagonizó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido este miércoles, 25 de febrero de 2026, según ha confirmado El Español por fuentes cercanas a la familia.
Antonio Tejero Molina (Alhaurín el Grande, 1932 – 25 de febrero de 2026) ingresó en el cuerpo con 19 años y desarrolló gran parte de su carrera en distintos destinos de la geografía española, entre ellos Canarias, donde estuvo destinado en Las Palmas de Gran Canaria tras ascender a comandante en 1963.
Antes del 23-F ya había sido procesado por su participación en la denominada Operación Galaxia, un intento de golpe de Estado ocurrido en 1978, por el que fue condenado a siete meses de prisión.
El 23 de febrero de 1981, al mando de unos 200 guardias civiles, irrumpió armado en el Congreso durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, manteniendo retenidos a los diputados durante varias horas hasta el fracaso de la intentona golpista.
En 1983 fue condenado a 30 años de prisión por un delito de rebelión militar consumado, con agravante de reincidencia, lo que supuso su expulsión de la Guardia Civil
Permaneció en prisión hasta que obtuvo el tercer grado en 1993 y salió en libertad condicional el 3 de diciembre de 1996, siendo el último de los condenados por el 23-F en ser excarcelado
Tras su salida de prisión, llevó una vida alejada del foco público, residiendo entre Madrid y la costa malagueña.