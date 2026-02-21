La industria en Canarias eleva su cifra de negocios un 64% desde 2021, el mayor alza del país

La cifra de negocios de la industria en Canarias ha crecido un 64,2% desde 2021 (año que se toma como referencia para calcular la evolución del sector), lo que sitúa a las Islas a la cabeza del país en el crecimiento de este indicador, muy por encima de la media nacional, que es del 17,9%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además, el incremento registrado en el Archipiélago es el mayor registrado en los últimos cuatro años. El sector cerró el ejercicio 2025 con un incremento del 5,7% en su facturación, siendo la segunda comunidad con mejor resultado, solo por detrás de Aragón, donde la industria elevó su facturación un 6,4%.
En el conjunto del año 2025, el índice de cifra de negocios aumentó en nueve comunidades autónomas y disminuyen en las otras ocho.
La evolución mensual de este indicador fue especialmente positiva en las Islas, con un alza del 21,3% entre noviembre y diciembre de 2025, el mayor del país, donde, de media, la industria perdió un 2,8% de su cifra de negocios, con descensos en nueve comunidades autónomas.
Por su parte, el sector servicios aumentó su facturación en el Archipiélago un 5% el pasado mes de diciembre en relación con el mismo periodo del año anterior, cifra que supone un descenso del 1,3% respecto a la media nacional, que fue del 6,3%, según los datos del INE.
En lo que va de año la facturación del sector servicios se ha incrementado un 5,7% en Canarias, 0,9 puntos más que la media nacional (4,8%). Además, el índice de empleo en el sector experimentó una variación del 2% en Canarias respecto al mismo mes del año anterior. En el ámbito nacional, el índice de empleo en servicios aumentó un 1% en diciembre. Esta tasa fue igual a la registrada en el mes de noviembre.