Lluvia de Soles Repsol en Canarias: estos son los 7 nuevos premiados (5 son para Tenerife)

Canarias cuenta desde este lunes con un nuevo restaurante reconocido con 2 Soles Guía Repsol, ‘San Hô’, en el hotel Royal Hideaway Corales, situado en Costa Adeje, en Tenerife.
La gala de entrega de Soles Guía Repsol 2026 se ha celebrado en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, en colaboración con la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Tarragona, con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
Catalunya es la comunidad con más Soles de España. Cerca de 150 cocineros, entre los nuevos Soles y los tres Soles veteranos, han subido al escenario en el acto presentado por Lorena Castell y Jorge Ponce, que ha contado con la complicidad de los propios chefs para arrancar las risas del público.
Los nuevos Soles Repsol de Canarias
En Canarias también se estrenan con 1 Sol Guía Repsol seis nuevos restaurantes canarios, dos en Las Palmas, Revés Bistro (Las Palmas de Gran Canaria) y Lilium (Arrecife), y otros cuatro en Santa Cruz de Tenerife: Cráter Identidad Canaria (Royal Hideaway Corales Villa) y Troqué (Avenida Las Gaviotas, La Caleta), y Haydée by Víctor Suárez (hotel Gran Tacande), los tres en Costa Adeje, y Moral, de Icíar Pérez y Juan Carlos Pérez, en el cruce de Jesús Nazareno y Pi y Margall, en Santa Cruz de Tenerife.
Con estas siete incorporaciones, el archipiélago canario suma un total de 46 restaurantes galardonados: 39 con un Sol, 6 con dos Soles y 1 con tres Soles. Además, se estrenan con 1 Sol Guía Repsol dos nuevos restaurantes en la provincia de Las Palmas, uno en la capital Revés Bistro, en el Club de Tenis Tafira y Lilium en Arrecife de Lanzarote.
“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector”, ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.
Entre los 83 nuevos Soles que se suman este año a la comunidad de Guía Repsol, se distinguen 3 restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: A Tafona (A Coruña), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Mallorca), que evidencian la heterogeneidad que disfrutamos. En nuestro país es posible probar cocinas muy diversas que defienden los fundamentos del lugar en el que están enclavadas, pero comparten una cultura común.