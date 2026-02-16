Tenerife hace historia en la Guía Repsol: el restaurante San Hô logra su segundo Sol y corona al hotel más premiado de España

La gastronomía tinerfeña vuelve a vestirse de gala. El restaurante San Hô, ubicado en el exclusivo Royal Hideaway Corales Resort (Adeje), ha sido galardonado con su segundo Sol Repsol en la gala celebrada esta noche en Tarragona. Este reconocimiento no solo premia la excelencia del proyecto, sino que convierte al complejo en el hotel con más Soles Repsol de toda España, sumando un total de seis distinciones en un mismo establecimiento.
Bajo la dirección del chef Adrián Bosch, San Hô ha confirmado la madurez de una propuesta culinaria que, tras cinco años de trayectoria sólida y coherente, se sitúa en la cúspide del panorama nacional. La Guía Repsol 2026 subraya con este galardón la sofisticación de un proyecto que ha sabido evolucionar sin perder sus señas de identidad.
Una cocina mestiza con sello propio
El concepto de San Hô se define por una cocina mestiza que une, con una ejecución técnica impecable, el producto de las Islas Canarias con influencias del resto del mundo. La propuesta de Bosch huye de los artificios innecesarios para centrarse en el respeto por el origen y el conocimiento profundo de la materia prima.
El jurado ha valorado este equilibrio entre la “apertura de miras y el arraigo a la tierra canaria”, un lenguaje gastronómico que Bosch desarrolla de forma “aventurera y atrevida”, pero con una madurez que ya es marca de la casa. El equipo de San Hô ha logrado sostener una propuesta ambiciosa que entiende la gastronomía como un diálogo en constante transformación.
El hotel gastronómico por excelencia
Con este nuevo Sol, el Royal Hideaway Corales Resort se posiciona como el lienzo donde se proyecta el altísimo nivel culinario del Archipiélago. Al ser el hotel con más Soles de España, consolida su sello de hospitalidad basado en la excelencia y en una oferta diversa de lecturas contemporáneas en sus diferentes fogones.
El propio Adrián Bosch ha expresado su satisfacción tras recibir la noticia: “Este segundo Sol Repsol es un reconocimiento al trabajo constante de todo el equipo y a una forma de entender la cocina como un diálogo entre culturas, producto y territorio”. El chef destacó además la libertad creativa y el apoyo recibido por el hotel para seguir creciendo desde Canarias.
Este éxito en la gala de 2026 reafirma a Tenerife como un destino imprescindible para el turismo gastronómico de alto nivel, elevando la “cocina de autor” de las Islas a un escenario de reconocimiento internacional.