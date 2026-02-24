El PSOE Canarias evidencia que el Decreto de Clavijo incluye 28 medidas ajenas a la Agenda Canaria

El análisis realizado, punto por punto, del Decreto Clavijo concluye con la evidencia de que no es lo mismo que la Agenda Canaria, puesto que en ninguno de sus 35 artículos se recoge tal cual se encuentran en el documento que PSOE y CC firmaron para apoyar la investidura y la legislatura de Pedro Sánchez.
De esta forma, el PSOE Canarias desmonta las afirmaciones de Fernando Clavijo, aunque el presidente autonómico insista en que su propuesta de decreto presenta las mismas medidas que la Agenda Canaria. Y en las medidas en la que puede existir alguna coincidencia de fondo con la agenda se incluyen añadidos y modificaciones significativas como, por ejemplo,
la asignación de cuantías de forma arbitraria y sin haberlas consensuado previamente entre las partes. En definitiva, es un documento distinto a la Agenda Canaria.
Por tanto, el PSOE Canarias no entiende que se use el decreto que ahora propone Clavijo como arma política para amenazar con la ruptura de su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y para poner en duda el cumplimiento de la Agenda Canaria, que es el único documento en vigor que compromete a PSOE y CC para toda esta legislatura. Una Agenda Canaria que, como reconoció el propio Clavijo el pasado mes de octubre tras una reunión con la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Ángel Víctor Torres, tiene un “alto cumplimiento” por parte del Gobierno de España.
Tras un análisis pormenorizado del Decreto Clavijo, en el que no se incluye ni una sola de las propuestas que se plantearon desde el PSOE Canarias, se evidencian las claras diferencias con la Agenda Canaria, donde sí se incluye -y se cumple- por ejemplo, la deducción del IRPF para residentes en La Palma hasta 2027, con análisis de la Airef sobre la situación económica. Sin embargo, en la propuesta de decreto de Clavijo, modifican el acuerdo y amplían unilateralmente el plazo hasta 2028.
No está en la Agenda Canaria que el Estado financie los costes de 1.400 plazas para la Policía Autonómica ni la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado ni la garantía de conectividad entre El Hierro y La Palma ni la financiación de proyectos para el transporte en Lanzarote y Fuerteventura ni la bonificación del 60% del IRPF para La Gomera y El Hierro. Tampoco están en la Agenda Canaria la bonificación a las empresas en esas islas; la cogestión de los aeropuertos; la garantía de inserción social y retribuciones en el sector público y privado. Ni la ampliación de plazos para los convenios en vigor.
No se encuentran en la Agenda Canaria los 105 millones anuales durante 2026 y 2027 para vivienda protegida; ni el fomento de la Formación Profesional con una cantidad específica en el decreto: 40 millones de euros. Como tampoco están los 28 millones anuales para la educación de cero a tres años; ni la mejora de la accesibilidad al Ingreso Mínimo Vital o lo que tiene que ver con la instalación de infraestructuras de almacenamiento de energía, infraestructuras turísticas, un registro especial de buques o las exigencias en materia aeroportuaria, entre otros.
Existen solamente coincidencias parciales entre el Decreto Clavijo y la Agenda Canaria. Un ejemplo es en materia de carreteras, donde la Agenda establece una dotación adecuada para cumplir el convenio. Pero el decreto incluye una dotación extraordinaria de 204 millones anuales. Una cantidad que no se ha consensuado ni se ha explicado, y cuyo mecanismo jurídico es, como ha ocurrido siempre, un convenio a negociar entre las partes, y no un decreto de urgente necesidad.
Lo mismo pasa con las obras hidráulicas, a las que añaden una dotación económica de 20 millones de euros. O en la aplicación de la Dependencia, agua desalinizada, investigación, energía y otras áreas en las aparecen en el decreto cuantías económicas no concretadas ni negociadas, que no están en la Agenda Canaria.
El decreto tiene 28 propuestas totalmente nuevas
Cabe destacar que de los 35 artículos, las 12 disposiciones adicionales y las 2 disposiciones finales del decreto, hay 28 propuestas totalmente nuevas -no contempladas en la Agenda Canaria- y otras 2 propuestas sobre litoral y obras hidráulicas donde se establecen cantidades que deberían resolverse por medio de un convenio.
Llama la atención que, tratándose de propuestas totalmente nuevas, no contempladas en la Agenda Canaria, un número de ellas estén recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, pero en el Decreto Clavijo aparecen con cantidades económicas y conceptos no negociados con el Gobierno central, lo que supone una absoluta anomalía y deslealtad institucional. Porque es pretender colar en un Decreto de obligado cumplimiento lo que debiera ser fruto del diálogo y el acuerdo.
Es lo que ocurre con el Plan de Empleo Especifico para La Palma o las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buque, o el Fondo de Compensación Territorial, ayudas al transporte público, o la Lucha contra la pobreza, la cesión de suelo para construir vivienda o la actualización de la compensación para el transporte de mercancías.
Queda demostrado, con luz y taquígrafos, que el Decreto Clavijo no es ni por asomo la Agenda Canaria, que es la que obliga a los firmantes hasta 2027. Este documento de Clavijo es una nueva solicitud, en la que no se aceptó propuesta alguna del grupo parlamentario socialista canario, para que otro gobierno haga lo que es básicamente es competencia del Gobierno de Canarias.
En ese sentido, el PSOE Canarias reclama más responsabilidad al Gobierno de las islas, que no genere cortinas de humo para responsabilizar a otros de su mala gestión; que aumente el grado de ejecución de los presupuestos autonómicos y que sí, exija, pero a la vez cumpla con sus obligaciones tanto en el Estatuto de Autonomía, el Régimen Económico y Fiscal y la Constitución Española, para garantizar así políticas efectivas en cuestiones sensibles que dependen de la gestión autonómica como es la vivienda, la sanidad, la dependencia o la
educación.
Y por ello, pedimos que el Gobierno canario dé ejemplo. Le solicitamos que, al igual que pide a otros que le aprueben lo que es competencia suya, acepte del PSOE aprobar en su Consejo de Gobierno -y se aplique con carácter inmediato- un Decreto que suponga un verdadero plan económico para Canarias, y que aumente las actuales partidas económicas del Gobierno de Canarias para vivienda, sanidad y educación públicas , dependencia, alivio fiscal para las rentas bajas y medias y otras materias en beneficio de los canarios y canarias.
Eso sería actuar en coherencia.