El PSOE de Tenerife advierte de la situación de extrema gravedad del refugio de animales de Ravelo

La situación que afronta el refugio de animales de Ravelo, en El Sauzal, es cada vez más compleja debido a la cantidad de perros de avanzada edad que alberga y al deterioro de sus instalaciones, problemas que se arrastran desde hace años por la falta de implicación de las administraciones. Así lo ha advertido en numerosas ocasiones la protectora Adepac Canarias, encargada de gestionar el centro, que a día de hoy no ha cobrado la subvención del Cabildo de Tenerife, que asciende a 250.000 euros, una partida que resulta insuficiente para afrontar todos los gastos de luz, agua, salario del personal, de veterinaria, medicamentos, vacunas y comidas especiales para los perros.
Una situación “de extrema gravedad”, según el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife que, tal y como adelantó ayer este periódico, presentará una moción al pleno que se celebra el viernes para garantizar la supervivencia del refugio y el bienestar de los más de 300 perros que alberga actualmente.
En concreto, el PSOE propone destinar 500.000 euros, una cantidad que permitiría acometer las obras necesarias que garanticen las condiciones higiénico sanitarias adecuadas, tanto para el personal y los voluntarios como para los animales que se encuentran allí.
Según el consejero socialista Javier Parrilla, el centro sufre un deterioro progresivo derivado de la falta de financiación suficiente y del bloqueo de las obras de reforma. Así se advierte en informes técnicos que, además, añaden otros problemas como el colapso de pozos negros con vertido de fecales; estructuras metálicas deterioradas y accesos con peligro de caída; sistemas eléctricos inoperantes; instalaciones afectadas por el incendio de 2023 y falta de fondos para todos los gastos.
“El Cabildo no puede mirar hacia otro lado cuando hablamos de un centro público que alberga a más de 300 animales en condiciones que comprometen la salubridad pública y la seguridad. Es una responsabilidad directa de la Administración insular”, subraya Parrilla.
Esto último es quizás la mayor discrepancia entre el PSOE y el actual gobierno de CC-PP ya que el consejero de Bienestar Animal, Valentín González, explica que el convenio firmado entre la protectora y el Cabildo en 2009 por un plazo de 30 años, mediante el cual la protectora cedió las instalaciones, y la Administración insular se comprometía a otorgarle una subvención, “se extinguió por aplicación directa de la ley 40/2015, que establecía un plazo de 3 años para que los convenios existentes se adaptarán a las determinaciones de esa ley”.
Sostiene que el artículo 49 de esta normativa, “dice expresamente que los convenios nos pueden superar la duración máxima de 4 años. La Ley de 2015 otorgaba la posibilidad de adaptar el convenio que, hasta ese momento, estaba vigente eliminando el compromiso de pagar una subvención durante 30 años y añadiendo cláusulas exigibles por la ley”. Sin embargo, por razones que no le constan, el Gobierno insular de 2015 no realizó esas adaptaciones.
Por el contrario, Parrilla, que fue consejero de la misma área en el anterior mandato, sostiene que “el Cabildo es propietario del centro y no puede permitir que un servicio público esencial quede al borde del colapso por inacción”.
En este sentido, recuerda que el proyecto de ejecución de las obras de adecuación del refugio fue adjudicado el 17 de febrero de 2022. Sin embargo, tras sucesivas revisiones y requerimientos de subsanación, en mayo de 2023 se solicitó una última modificación y “cuatro años después, la reforma sigue sin ejecutarse bajo el actual gobierno insular de CC y PP”.
A su juicio, “si el espacio clínico previsto en el proyecto adjudicado en 2022 estuviera ya operativo, los costes acumulados en estos años serían sensiblemente inferiores y la situación económica del centro no sería hoy insostenible”, añade.
Respecto a la subvención de la que hasta ahora se ha beneficiado Adepac, González precisa que no se ha concedido debido a las alegaciones que protectoras de animales de Tenerife presentaron al anterior presupuesto, “quienes entendían que se produce un agravio comparativo entre Adepac y el resto de protectoras de animales de la Isla, que reciben subvenciones por concurrencia competitiva”.
Ante esta circunstancia, el Cabildo decidió elevar el presupuesto en este apartado hasta los 700.000 euros (de los 400.000 iniciales) en el actual presupuesto, “para que todas las protectoras tengan acceso a esta línea de subvenciones y dispongan del apoyo económico suficiente para su normal funcionamiento”, declara el concejero. Una decisión que según él, “ha sido compartida con los responsables de Adepac en reuniones así como en los Consejos Insulares de Bienestar Animal, sin que nadie mostrara disconformidad”.