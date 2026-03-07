Hasta 3.000 euros de ayuda para autónomos y empresarios con negocios en El Sauzal

“Nos comprometimos con los empresarios y autónomos y cumplimos”, subrayó a este periódico el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, tras la aprobación por parte del Pleno de dos nuevas líneas de ayudas gracias al remanente de Tesorería. Solo el PSOE se abstuvo en la votación mientras que el resto de grupos políticos, CC, PP y NC, apoyó la iniciativa.
La primera de ellas está destinada a empresarios, comerciantes y autónomos del municipio con el objetivo de ayudarles a afrontar los gastos de este año, derivados de la subida de impuestos y el aumento de tasas.
El importe que podrán solicitar los futuros beneficiarios oscila entre 500 y 3.000 euros dependiendo el tamaño del local y del tipo de comercio.
Asimismo, y por primera vez, el Ayuntamiento destinará una partida para ayuda de alquiler a todos los vecinos y vecinas del municipio, independientemente de su edad. En este caso, el único requisito que deben cumplir son los estipulados por los Servicios Sociales, como tener tres veces el salario mínimo interprofesional, no disponer de otra vivienda y llevar más de seis meses empadronado en el municipio. La cantidad rondará entre los 400 y los 900 euros.
Al ser la primera vez que se otorgan se ha estipulado una cantidad que se podrá ampliar. “Hemos puesto 250.000 euros porque no sabemos cuántas vecinas y vecinos son susceptibles de estas ayudas y cumplirán las condiciones. El próximo año se colocará en el presupuesto una partida específica”, precisa el mandatario.
En ambos casos, estas ayudas son compatibles con las que conceden otras administraciones, como el Gobierno de Canarias. Entre los conceptos aprobados e incluidos dentro del remanente, que asciende a 5,5 millones de euros, se encuentran las mejoras en instalaciones deportivas, en los campos de lucha, en el centro de mayores de Ravelo, y en la limpieza viaria, que a partir de ahora pasarán a la Mancomunidad. También se ha aprobado un plan de asfaltado y de señalización horizontal y vertical.